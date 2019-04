Primer Radonjić: Florjančič se strinja z ugotovitvami okrožnega sodišča

Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je od predsednika okrožnega sodišča Marjana Pogačnika prejel pojasnila glede pritiskov, na katere je v zadevi Novič opozoril sodnik Zvjezdan Radonjić. Za komentiranje pojasnil Florjančič ne vidi potrebe, "ker so javnosti že dana pojasnila predsednika okrožnega sodišča povsem ustrezna", so sporočili.

Sodnik Zvjezdan Radonjić je v torek v uvodu obrazložitve sodbe, s katero je Milka Noviča oprostil obtožbe umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, opozoril tudi na domnevne hude pritiske, ki naj bi jih bil deležen. Že takoj po prvih narokih so se namreč po njegovih besedah začeli pritiski preko predsednika okrožnega sodišča Marka Pogačnika, naj ga disciplinira, češ da naj začne soditi, kot je treba. Deležen je bil tudi predlogov za izločitev, izmišljotin v medijih in brskanja po njegovem življenju, je dejal.

Pogačnik ocenil, da zadeva ni tako dramatična

Pogačnik je zato od sodnika zahteval dodatna pojasnila, na podlagi katerih bi se lahko opredelil, ali je dejansko šlo za pritiske, istočasno pa je pojasnila od Pogačnika zahteval predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič. Radonjić jih je predsedniku okrožnega sodišča posredoval v sredo, isti dan pa je Pogačnik na javni televiziji ocenil, da zadeva ni tako dramatična, kot je bila predstavljena javnosti.

Sodnik Zvjezdan Radonjić trdi, da je bil v času sojenja Milku Noviču deležen pritiskov. Foto: Planet TV

Kot je dejal, je iz Radonjićevih pojasnil jasno, da je kot obliko pritiska na svoje delo doživljal po eni strani zahtevo državnega tožilstva za njegovo izločitev, ki so jo zavrnili, pa tudi podobno zahtevo pooblaščenca Jamnikove žene. Prav tako je kot obliko pritiska navedel poznejše pisanje vodje specializiranega državnega tožilstva Pogačniku kot predsedniku sodišča in nenazadnje kazensko ovadbo, ki naj bi jo zoper sodnika vložil pooblaščenec Jamnikove žene, je pojasnil.

"Zahteva za izločitev ne more predstavljati nedovoljenega pritiska"

V četrtek popoldan so z ljubljanskega okrožnega sodišča o zadevi poslali tudi uradno stališče. "V navedbah je šlo za očitno subjektivno dojemanje sodnika posameznih ravnanj udeležencev postopka. Zahteva za izločitev in pisanje vodje specializiranega državnega tožilstva ne more predstavljati nedovoljenega pritiska, še manj se tovrstna ravnanja lahko dojemajo kot zahteva po discipliniranju sodnika," so zapisali.

Dodali so, da so se primerljivi položaji v dosedanjem delu sodišča že pojavljali, "vendar jih drugi sodniki praviloma niso dojemali na takšen način". Pojasnila glede celotne zadeve je zdaj od Pogačnika prejel tudi Florjančič, ki pa ne vidi potrebe za njihovo komentiranje, ker "so javnosti že dana pojasnila predsednika okrožnega sodišča povsem ustrezna".

Radonjić je kot pritisk navedel tudi, da naj bi med sojenjem do njega neprestano hodila kolegica sodnica, ki naj bi ga spraševala, ali bo Noviča oprostil, in mu prenašala nasvete "vrha sodstva, naj se pravilno odloči". Na okrožnem sodišču v zvezi s tem pravijo, da "so te navedbe še predmet preverjanja sodišča".