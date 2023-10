Suspendirani sodnik Zvjezdan Radonjić ima novo službo v SDS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvjezdan Radonjić, vidni podpornik stranke SDS, je po novem tudi sodelavec stranke. Prejšnji teden se je kot strokovni sodelavec zaposlil v poslanski skupini stranke, ki jo vodi Jelka Godec. SDS ima sicer eno izmed najštevilčnejših strokovnih ekip v DZ, po informacijah omenjenega portala ta šteje 25 ljudi. Kakšno delo bo opravljal Radonjić in kakšno plačo bo prejemal, smo preverili pri poslanski skupini SDS. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Radonjić je znan predvsem zaradi procesa proti Milku Noviču, ki je tega oprostil obtožbe za umor direktorja kemijskega inštituta Janka Jamnika. Leta 2019 se je tudi sam znašel na zatožni klopi, ko sta ga sodnici Andreja Sedej Grčar in tožilka Blanka Žgajnar ovadili zaradi več kaznivih dejanj obrekovanja in razžalitve. Na sodišču ga je zastopal Franci Matoz, sicer dolgoletni odvetnik predsednika stranke SDS Janeza Janše. Zoper Radonjića je bilo kasneje vloženih več disciplinskih postopkov, zaradi česar ga je leta 2020 vrhovno sodišče suspendiralo in mu prepovedalo vstop v sodno stavbo.

Leta 2021 je samostojnega podjetnika Radonjića najela finančna uprava (Furs), ki jo je vodil Ivan Simič. Dodatno je služil s svetovanjem na ministrstvu za kulturo, ki ga je v času Janševe vlade vodil Vasko Simoniti (SDS). Konec marca 2022 je postal član nadzornega sveta družbe Farme Ihan - KPM, katere lastnica je bila Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), zdaj del Slovenskega državnega holdinga (SDH). Upravni odbor DUTB je takrat vodil Franci Matoz.