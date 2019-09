Sodnik Radonjić s kritikami zoper sodstvo kršil etični kodeks

Etična komisija, ki deluje znotraj sodnega sveta, je mnenja, da so izjave sodnika Zvjezdana Radonjića ob izreku oprostilne sodbe Milku Noviču o domnevnih pritiskih, ki jih naj bi bil deležen med ponovljenim sojenjem v tej zadevi , v neskladju z etičnim kodeksom sodstva. To sicer za sodnika, ki do pravnomočne sodbe Noviču izjav ne bo komentiral, ne prinaša posledic.

Spomnimo, da je Radonjić v aprilskem izreku dejal, da so pritiski prihajali s tožilstva, nekateri mediji naj bi brskali po sodnikovem zasebnem življenju, do njega naj bi večkrat hodila neimenovana sodnica in ga spraševala, ali bo Noviča oprostil. "To, da je imel Novič pošteno sojenje, je pogojeno z odločitvijo, da si uničim kariero," je med drugim dejal.

Vodstvo sodišča je takoj presodilo, da so izjave pretirane, tudi sodni svet je ugotovil, da so trditve brez podlage in posledica sodnikovega subjektivnega dojemanja. Zakon o sodnem svetu pravi, da ravnanja sodnika, ki pomenijo kršitev kodeksa sodniške etike, obravnava tudi komisija sodnega sveta za etiko in integriteto, ki o tem poda načelno mnenje in ga objavi na spletni strani.

Etična komisija, ki so jo sestavljali predsednica Nina Betetto ter še trije sodniki Janja Roblek, Jernej Kovše in Branko Reisman, je tako na seji prejšnji teden soglasno, s štirimi glasovi za, sprejela naslednje načelno mnenje:

Izjave sodnika pri javni razglasitvi sodbe o pritiskih pri sojenju, poskusih discipliniranja in diskreditiranja ter možnostih suspenza, nenapredovanja in uvedbe disciplinskega postopka, ki niso imele podlage v objektivnih dejstvih in ki presegajo namen javne razglasitve (kazenske) sodbe, ki je v pojasnitvi razlogov o bistvenih dejanskih in pravnih vprašanjih obravnavane zadeve, in jih hkrati ni mogoče opredeliti kot mnenje, podano pri sojenju, niso v skladu z načeloma IX (Odnos) in X (Ugled) Kodeksa sodniške etike.

Foto: Zapisnik seje Komisije za etiko in integriteto Sodnega sveta

Neustrezno obnašanje

Po mnenju komisije je sodnik Radonjić torej kršil načeli odnosa in ugleda po kodeksu sodniške etike.

Prvo sodniku narekuje, da vzpostavlja in vzdržuje korektne in spoštljive odnose s sodelavci ter udeleženci v postopkih.

Drugo pa, da z osebnim zgledom varuje ugled sodstva in se v vseh svojih dejavnostih izogiba neustreznemu ravnanju ali obnašanju.

Tu dodajmo, da ta ugotovitev za sodnika nima posledic. Vsi sodniki so namreč dolžni etični kodeks spoštovati, a ta ni sprejet z namenom, da bi bila njegova načela uporabljena kot podlaga za uveljavljanje sodnikove kazenske ali civilne odgovornosti.

Sodnik Zvjezdan Radonjić je kršil načeli odnosa in ugleda po kodeksu sodniške etike, ugotavlja komisija pod vodstvom Nine Betetto. Foto: STA

Vodstvo sodišča o dramatiziranju, sodnik molči

Predsednik okrožnega sodišča Marjan Pogačnik je že v dneh po izreku sodbe zanikal, da bi zoper Radonjića potekal kakšen disciplinski ali kazenski postopek, v izjavah za medije je zagotovil, da zaradi odločitve v sojenju Milku Noviču njegovo delovno mesto ne more biti ogroženo. Preverjanje sodnikovih izjav je pokazalo, da - tako predsednik sodišča Pogačnik - "zadeva ni tako dramatična, kot je bila predstavljena javnosti".

Radonjić se je medtem zavil v molk, na našo prošnjo za dodatna pojasnila svojih izjav nam je odgovoril, da zadeve ne bo komentiral do pravnomočnosti sodbe v zadevi Novič, češ da mu tako narekuje zakon o sodniški službi.

Odvetnik Blaž Kovačič Mlinar je za Siol.net kot problematične označil predvsem očitke o domnevnih neformalnih pritiskih sodnice. "Sodnik mora odločiti glede na dokaze, ki jih ima v spisu, in kot misli, da je prav. Če o tem razpravlja z drugimi sodniki ali če mu ti celo sugerirajo odločitev, je problematično," je dejal za naš portal.