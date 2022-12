Sodni svet podprl kandidaturo Miodraga Đorđevića za predsednika vrhovnega sodišča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so še sporočili iz sodnega sveta, bodo obrazloženo mnenje o kandidaturi Đorđevića javnosti posredovali pozneje.

Kot so še sporočili iz sodnega sveta, bodo obrazloženo mnenje o kandidaturi Đorđevića javnosti posredovali pozneje. Foto: STA

Sodni svet je na četrtkovi seji z osmimi glasovi za in dvema proti podprl kandidaturo Miodraga Đorđevića za predsednika vrhovnega sodišča, so sporočili iz sodnega sveta. Đorđević je sicer edini kandidat, ki se poteguje za najvišjo funkcijo v sodni veji oblasti, in je že dobil podporo zbora vseh sodnikov vrhovnega sodišča.