Sodišče razveljavilo odločbo o prevladi javne koristi energetike pri HE Mokrice

"Prejšnja vlada je sprejela prevlado javnega interesa energetike nad varstvom narave za hidroelektrarno (HE) Mokrice, ki je zadnja v verigi spodnjesavskih elektrarn, in ta odločitev se je zdaj preverila na sodišču, ki je odločilo v prid pritožnikov," je v delu pogovora za Večerovo sobotno prilogo, ki ga je časnik objavil že danes, povedal minister za naravne vire in prostor.

Žogica glede HE Mokrice je spet v rokah vlade

"To pomeni, da je žogica glede HE Mokrice spet v rokah vlade, kjer se bomo morali odločiti, ali gremo znova v postopek prevlade. Pred tem pa bo treba odločitev sodišča temeljito analizirati, še posebej zato, ker se je tak postopek na tem primeru v Sloveniji uporabil prvič," je dodal Brežan.

HE Mokrice je predvidena kot zadnja v verigi petih spodnjesavskih hidroelektrarn, poleg nje so to še HE Boštanj, Blanca, Krško in Brežice. Gradnja pete hidroelektrarne, ki je pretočnega tipa, bi se morala po prvotnih načrtih končati že leta 2018, a se je dokončanje projekta zamaknilo zaradi zapletov pri umeščanju v prostor.

Sodišče že julija lani odločilo, da se ne more izdati gradbenega dovoljenja

Vlada pod vodstvom Janeza Janše je po letih odločanja, pritožb na sodiščih in številnih upravnih postopkih lani odločila, da pri projektu javna korist proizvodnje elektrike prevlada nad javno koristjo ohranjanja narave, in tako dala zeleno luč za začetek gradnje. Odločbo je Janševa vlada sprejela na dopisni seji tik pred koncem mandata.

Upravno sodišče je julija lani že odločilo, da se za HE Mokrice do končne odločitve v sporu ne more izdati gradbenega dovoljenja. Zdaj je torej sledila tudi končna odločitev.

Medtem ko naravovarstveniki poudarjajo resne škodljive posledice posega v naravno okolje sotočja Krke, Save in Sotle, kjer bo stala HE Mokrice, pa v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), ki je investitor, med drugim izpostavljajo pomen objekta za samooskrbo z elektriko in to, da je elektrarna del nacionalnih energetskih načrtov, obenem pa je potrebna za optimalno delovanje spodnjesavske verige.