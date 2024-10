Socialni partnerji na seji o proračunskih dokumentih

Socialni partnerji se bodo danes vnovič sešli na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), tokratna tema pa bodo proračunski dokumenti, med njimi predvidoma predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti in predlog zakona o njunem izvrševanju, v katerem je predvidena uskladitev lestvice za odmero dohodnine in olajšav za leto 2025 za 5,2 odstotka.

ESS bo danes predvidoma obravnaval predlog sprememb proračuna za leto 2025 in predlog proračuna za leto 2026. V ospredju obeh so ukrepi za krepitev slovenskega gospodarstva, zdravstva, znanja, inovacij in stanovanjske ter podnebne politike, predvidena so tudi sredstva za prenovo sistema plač v javnem sektorju, je ob potrditvi predlogov na vladi minuli teden dejal finančni minister Klemen Boštjančič.

Glede na uradni sklic seje ESS bodo predstavniki sindikatov, delodajalcev in vlade danes gotovo obravnavali uskladitev lestvice za odmero dohodnine in olajšav za leto 2025 ter osnutek srednjeročnega fiskalno-strukturnega načrta in izhodišč za prenovo zakona o fiskalnem pravilu.

V predlogu zakona o izvrševanju obeh proračunov je vlada predvidela uskladitev lestvice za odmero dohodnine in olajšav za leto 2025 za 5,2 odstotka. Strokovni odbor ESS za področje financ in davčne zakonodaje je soglasen dogovor o uskladitvi dohodninske lestvice in olajšav v višini 100 odstotkov rasti povprečne mesečne plače za junij 2024 glede na junij 2023 dosegel že pred dnevi.

Minuli teden na vladi potrjeni predlog zakona o izvrševanju proračunov, ki med drugim predvideva tudi letni dodatek za upokojence in povprečnino za občine.

Osnutek srednjeročnega fiskalno-strukturnega načrta 2025–2028, ki ga mora Slovenija na podlagi novih fiskalnih pravil EU najpozneje do 15. oktobra poslati v Bruselj, medtem predvideva štiriletno fiskalno prilagajanje, s katerim se bo zagotovilo ohranjanje javnofinančnega primanjkljaja pod tremi odstotki BDP ter zniževanje dolga, vključuje pa tudi ključne reforme in naložbe.