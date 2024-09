Vlada in sindikati javnega sektorja uskladili novi plačni zakon

Vlada in sindikati javnega sektorja so podpisali izjavo o stopnji usklajenosti predloga novega plačnega zakona, s katerim bi določili temeljna pravila na področju plač od 1. januarja 2025. Pogajalcem vlade in sindikatov je zakon uspelo uskladiti z izjemo enega člena, k današnjemu podpisu izjave pa je pristopila večina reprezentativnih sindikatov.

V imenu vlade sta izjavo o usklajenosti zakona podpisala minister za finance Klemen Boštjančič, ki je tudi glavni pogajalec na vladni strani, in minister za javno upravo Franc Props.

Ministra in vodji sindikalni pogajalskih skupin so ob tem podpisali še postopkovnik o nadaljnjih aktivnostih, ki so potrebne za uveljavitev prenove plačnega sistema in predvidene odprave plačnih nesorazmerij, torej povišanj plač, ki bodo realizirana postopno do leta 2028.

Tako na vladni kot sindikalni strani so po podpisu izrazili zadovoljstvo in izpostavili, da je bilo opravljenega veliko dela. Poudarili pa so, da jih nekaj dela še čaka v prihodnjih tednih. Boštjančič je ob tem dejal, da glede na to, da so strli "ta najtrši oreh", verjame, da se bodo uspeli dogovoriti tudi naprej.

Predvideli so namreč, da bodo tako kolektivno pogodbo za javni sektor in kolektivne pogodbe dejavnosti ter poklicev kot tudi končni, krovni dogovor parafirali najpozneje do 23. oktobra, podpisali pa do 8. novembra.

Po Boštjančičevih besedah gre nesporno za največjo prenovo sistema plač v javnem sektorju v zadnjih 15 letih. Prehod na novo plačno lestvico bo postopen, začne se 1. januarja 2025, zaključi pa 1. januarja 2028. Višjih plač bodo najprej deležni najslabše plačani uslužbenci, nihče pa ne bo več imel plače, nižje od minimalne, je pojasnil minister.

Omenjene izboljšave sta izpostavila tudi vodji sindikalnih pogajalskih skupin Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek. Štrukelj je sicer izpostavil, da še niso na cilju, saj bo odločilen prihodnji mesec, da pa so postavljeni temelji za dosego končnega cilja. "Verjetno nihče ni posebej navdušen, je pa to zelo pomemben korak," je dejal.

Po Počivavškovih besedah veliko število podpisnikov na sindikalni strani potrjuje, da so uspeli zelo raznolike interese različnih delov javnega sektorja spraviti na isti imenovalec.