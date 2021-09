So UV-žarki za otroke koristni ali škodljivi?

"Učenci in zaposleni nikakor ne smejo biti neposredno izpostavljeni UV-žarkom, ker lahko pride do hudih trajnih poškodb oči in kože. Poudarjamo, da je pomembno zagotoviti varno uporabo naprav za učence in vse zaposlene, vključno z osebjem, ki z napravami rokuje, ter nadzirati morebitno sproščanje škodljivih snovi iz naprav," o uvedbi UV-čistilcev zraka v šolah, ki jih predlaga šolski sindikat SVIZ, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). UV-čistilci zraka sicer niso registrirani kot medicinski pripomoček.

SVIZ že dobro leto ponavlja predloge za namestitev ustreznih prezračevalnih naprav in UV-čistilcev zraka v razredih in drugih šolskih prostorih. A Evropska unija je v začetku leta pripravila poročilo, v katerem so zbrane študije in rezultati ravnanja s tovrstnimi čistilci zraka in uporabo UV-žarkov. V njem je zapisala, da lahko uporaba določenih UV-žarkov poškoduje oči, kožo in povzroča druge nezaželene učinke na človeško telo.

Zato se postavlja vprašanje, ali je uporaba UV-čistilcev zraka, ki jih predlaga šef SVIZ-a Branimir Štrukelj, sploh varna.

NIJZ poziva k previdnosti

"Učenci in zaposleni nikakor ne smejo biti neposredno izpostavljeni UV-žarkom (UV-svetilkam), ker lahko pride do hudih trajnih poškodb oči in kože. Poleg tega naprave, ki delujejo z valovno dolžino, manjšo od 240 nm, v zrak sproščajo ozon v koncentracijah, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje. UVC-sevanje pa tudi lahko razgradi nekatere materiale (npr. nekatere plastične materiale, obarvan tekstil)," so zapisali in dodali še:

"Poudarjamo, da je pomembno zagotoviti varno uporabo naprav za učence in vse zaposlene, vključno z osebjem, ki z napravami rokuje, ter nadzirati morebitno sproščanje škodljivih snovi iz naprav. Po informacijah, ki so nam bile do zdaj dostopne, pri napravah, ki se ponujajo na slovenskem tržišču, ne gre za neposredno izpostavljenost UV-žarkom (UV-svetilke), ampak za razkuževanje zraka v zaprtih sistemih."

Pri NIJZ menijo da bi bilo v Sloveniji za doseganje varne in učinkovite uporabe UVC- in preostalih čistilcev zraka treba vzpostaviti sistem registracije, začenši s specifičnim predpisom, ki bi jih obravnaval, ter imenovati pristojne institucije, ki bi preverjale varnost in učinkovitost njihovega delovanja.

Čistilci zraka ne morejo nadomestiti prezračevanja

"Za razkuževanje v medicinske namene se UV-žarki že zdaj uporabljajo, vendar v prostorih, kjer v času razkuževanja ni ljudi, za razkuževanje instrumentov, neporoznih površin in zraka. V bolnišničnem okolju pa se po tovrstnem razkuževanju izvaja tudi nadzor učinkovitosti razkuževanja, kar je ključno," nam pojasnjujejo na (NIJZ).

Uporaba čistilcev zraka (z uporabo UV-žarkov, ali drugih čistilcev) lahko prispeva k zmanjšanju koncentracije SARS-CoV-2 v zraku, vendar pa ne omogoča dovajanja svežega zraka, zato čistilci zraka ne morejo nadomestiti prezračevanja, poudarjajo, zato uporabo čistilcev zraka podpirajo le kot dopolnitev prezračevanja in ne namesto prezračevanja ter samo v primeru, da so varni, učinkoviti in zanesljivi, ustrezno nameščeni in vzdrževani, z natančnimi proizvajalčevimi navodili za uporabo in vzdrževanje ter dokazili o učinkovitosti čiščenja zraka.

Pri UV-čistilcih zraka je po njihovih besedah zelo pomembno, da ne prihaja do neposredne izpostavljenosti ljudi UV-žarkom. Pri UV- in nekaterih drugih čistilcih je še treba zagotoviti in preveriti, da v zrak ne sproščajo ozona ali morebitnih drugih škodljivih reakcijskih produktov v koncentracijah, ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje.

Na NIJZ izpostavljajo, da UV-žarki vplivajo na virus SARS-CoV-2 tako, da povzročajo poškodbe virusnega genoma. Učinkovitost razkuževanja zraka z UV-žarki je, kot pravijo, med drugim odvisna od uporabljene valovne dolžine, odmerka, temperature, časa, intenzitete UV-žarkov, navzočnosti organskih snovi, prahu in drugih delcev v zraku.

UV-čistilci zraka niso medicinski pripomoček

Iz Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) so nam sporočili, da mora biti za to, da se nek proizvod opredeli kot medicinski pripomoček, izpolnjen en ali več naslednjih specifičnih medicinskih namenov, kot so diagnosticiranje, preventiva, spremljanje, predvidevanje, prognoza, zdravljenje ali lajšanje bolezni idr., da se lahko izdelek šteje za medicinski pripomoček.

Tako so pri JAZMP zaključili, da čistilci zraka oz. UV-roboti za dezinfekcijo prostorov niso medicinski pripomočki, saj niso namenjeni diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju bolezni. Da bi se lahko opredelila kot medicinski pripomoček, bi morala biti naprava tudi neposredno povezana s posameznim pacientom. Prav tako te naprave niso namenjene za razkuževanje medicinskih pripomočkov, temveč le za razkuževanje zraka. Ker čistilci zraka torej ne ustrezajo opredelitvi medicinskega pripomočka, se ne štejejo za medicinske pripomočke in zato niso predmet pristojnosti JAZMP.

Pomen registracije tovrstnih izdelkov kot medicinskih pripomočkov nam je znan iz izkušenj z zaščitnimi maskami. So namreč takšne s certifikati in takšne brez certifikata.

Kaj pravijo v podjetju, ki prodaja UV-čistilce zraka?

Za informacije smo povprašali tudi novoustanovljeno podjetje UVC Solutions, ki se ukvarja s prodajo UV-čistilcev zraka. Kot pravijo, za prodajo in uporabo tovrstnih naprav ne potrebujejo registracije teh produktov kot medicinskih pripomočkov. Prav tako se neposredno njihovi izdelki ne prodajajo osnovnim šolam, zatrjujejo. Do lanskega leta je bilo na trgu le malo ponudnikov teh naprav, poleg tega pa osnovne šole ob nenadni poplavi ponudb v določenih primerih po njihovih besedah sploh ne vedo, za kaj se odločajo pri nakupu naprav.

V podjetju UVC Solutions, ki se ukvarja s prodajo UV-čistilcev zraka, pravijo, da za prodajo in uporabo tovrstnih naprav ne potrebujejo registracije teh produktov kot medicinskih pripomočkov. Foto: spletna stran UVC Solutions

Inštitut za neionizirna sevanja: UV-svetloba učinkovita pri uničevanju virusov

Blaž Valič z Inštituta za neoizirana sevanja nam je pojasnil, da je načeloma UV-svetloba učinkovita pri uničevanju virusov in tako je tudi v primeru koronavirusa. Pri tovrstnih napravah pa se pojavlja vprašanje učinkovitosti, saj iz prostora lahko zajamemo le del zraka, podrobnejše raziskave o učinkovitosti pa še niso bile izvedene.

Če so naprave pravilno koriščene, ne obstaja razlog za skrb pri stiku z UV-žarki. Običajno so naprave zaprte in UV-žarki iz naprave ne uhajajo nenadzorovano. Težave in poškodbe bi se lahko s sevanjem UV-žarkov pokazale le pri nepravilni rabi teh naprav in če bi žarki neposredno izhajali iz njih, to pa se za zdaj v opravljenih študijah ni potrdilo.

Ministrstvo podatkov o uporabi v šolah nima

Povprašali smo tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZS), kjer so v odgovoru na vprašanji, v koliko slovenskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah so nameščeni UV-čistilci zraka in ali so nameščeni tudi v učilnicah ter kako je poskrbljeno za varnost otrok in srednješolcev pri uporabi UV-čistilcev, zapisali, da s temi podatki ne razpolagajo.