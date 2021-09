Umrla mati britanskega premierja

Charlotte Johnson Wahl je umrla "nenadno in mirno" v eni izmed londonskih bolnišnic. Pred skoraj 40 leti so ji diagnosticirali Parkinsonovo bolezen.

Boris Johnson, njegovo prvo ime je Alexander, je najstarejši od štirih otrok Charlotte Johnson Wahl s Stanleyjem Johnsonom, ki ga je spoznala leta 1962.

Leto dni pozneje sta se poročila, leta 1964 pa sta povila Borisa, ki se je rodil med njuno potjo po ZDA.

Borisu so sledili novinarka in komentatorka Rachel, okoljski aktivist Leo in nekdanji minister konservativne stranke Joe.

Izbrala je slikarsko pot

Charlotte Johnson Wahl je diplomirala iz angleščine na univerzi Oxford, a je po diplomi ubrala slikarsko pot.

Alexander Boris de Pfeiffel Johnson je najstarejši od štirih otrok Charlotte Johnson Wahl. Foto: Andrew Parsons

Njen oče je odvetnik James Fawcett, ki je bil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja predsednik Evropske komisije za človekove pravice.

Charlotte in Stanley Johnson sta se ločila leta 1979, devet let kasneje pa se je poročila s profesorjem ameriške zgodovine Nicholasom Wahlom, s katerim je živela v New Yorku do njegove smrti leta 1996.

Razdeljeni glede brexita

Kot mnoge britanske družine je bila tudi družina Johnson razcepljena glede brexita.

Tako je sestra Borisa Johnsona Rachel glasovala za to, da Združeno kraljestvo ostane del Evropske unije, Charlotte Johnson Wahl pa je na referendumu oddala svoj glas za izstop, ki je tudi obveljal.