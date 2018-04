So čistilke dobile odpovedi zaradi sindikalnih aktivnosti?

Člani Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti so na današnji novinarski konferenci spregovorili o pritisku na čistilke in čistilce Šolskega centra Velenje, ki so dobili odpovedi pogodb o zaposlitvi. V sindikatu so trdno prepričani, da so odpovedi posledica sindikalnega opozarjanja na nesmotrno porabo javnih sredstev.

V sindikatu so trdno prepričani, da so odpovedi čistilcev in čistilk posledica sindikalnega opozarjanja na nesmotrno porabo javnih sredstev. Fotografija je simbolična. Foto: Getty Images

Čistilke in čistilci, ki so delali v Šolskem centru Velenje, so bili zaposleni pri podjetju Aktiva čiščenje kot zunanjem izvajalcu storitev.

"Zaradi nevzdržnih razmer, ki so bile predvsem posledica hudega pomanjkanja kadra na terenu, smo lani dali pobudo šolskemu centru, naj pogleda možnost, da delavce po poteku pogodbe zaposlijo na šolskem centru, ker je tudi podjetje imelo pogodbo do 1. aprila letos," je povedala Ana Jakopič iz omenjenega sindikata.

Šolski center za vsako čistilko plačal dobrih tri tisoč evrov na mesec

Pogodba centra z Aktivo čiščenje je razkrila, da je center za 48 mesecev podjetju plačal skoraj 1,5 milijona evrov, mesečno dobrih 31 tisoč evrov.

Z zadnjim pa je Aktiva čiščenje centru po sindikalnih večkrat preverjanih informacijah zagotavljala maksimalno le deset, večkrat pa tudi le sedem delavcev. Center je za vsako čistilko podjetju plačal kar 3.117 evrov na mesec.

"Ker so bili delavci v centru v izjemno slabih delovnih pogojih in ker je po našem mnenju dolžan skrbeti tudi za smotrno porabo javnih sredstev, smo šolski center pozvali k neposredni zaposlitvi čistilk in čistilcev," je poudarila Jakopičeva.

Sporni manever za odpuščanje delavcev?

Kljub njihovim opozorilom pa se po njenih besedah ni kaj veliko spremenilo. Šolski center je razpisal novo javno naročilo, nanj se je prijavilo drugo podjetje iz iste skupine oziroma invalidsko podjetje Aktiva TS.

To se jim zdi izjemno problematično, razpis naj bi bil zelo nenavadno oblikovan, saj je imel določbo, da mora biti podjetje, ki bo čistilo šolski center, invalidsko.

Takšen manever po mnenju Jakopičeve Aktiva skupini omogoča, da odpusti delavce, ki so do zdaj čistili v šolskem centru, v podjetju Aktiva TS pa bi zaposlili le tiste delavce, ki se niso sindikalno organizirali in ki niso opozarjali na kršitve delovnopravne zakonodaje.

Sindikat napovedal tožbe zaradi nezakonitih odpovedi

"To med drugim potrjujejo tudi dogodki prejšnjega tedna, ko je odpoved brez ponudbe nove pogodbe dobilo več članov sindikata, nove pogodbe pa so že sklepali z delavci, ki niso člani sindikata. Takšno stanje je nezakonito in nesprejemljivo," je dejala Jakopičeva in napovedala tožbe zaradi nezakonitih odpovedi.

Ena od nezakonito odpuščenih čistilk je tudi Rajka Tomič, samohranilka s šolajočim se sinom.

"Ostala sem brez dela in pogodbe o zaposlitvi, sem čisto psihično in fizično uničena. Kuverto z odpovedjo pogodbe mi je prinesel na vrata detektiv, in to med bolniškim staležem. Sem namreč pred zahtevno operacijo," je razočarano dejala in pozvala predsednika republike Boruta Pahorja, da jim pomaga.

Tomičeva, ki je po pogodbi za nedoločen čas delala za 650 evrov, se je na seznamu odpuščenih po njenih trditvah znašla zaradi izpostavljenosti v medijih in sindikalnega delovanja. Čeprav ni bila sindikalna zaupnica, so jo delavci imeli za to, je še dodala.