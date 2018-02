Sneženje se bo čez dan umirilo

Foto: Ana Kovač

Današnje najvišje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno in povečini suho, burja na Primorskem bo postopno slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Primorskem do 4, najvišje dnevne od 0 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Promet je na nekaterih cestah upočasnjen

Zaradi sneženja so na cestah so plužno-posipne skupine, promet je na posameznih avtocestnih odsekih in nekaterih državnih cestah upočasnjen, predvsem na Dolenjskem, opozarjajo v Prometno-informacijskem centru, zato voznikom priporočajo previdno vožnjo in upoštevanje prometne signalizacije.