Danes ob 9.10 so bili pomurski policisti obveščeni, da se je na pomurski avtocesti, malo naprej od Vučje vasi v smeri Maribora prevrnilo tovorno vozilo tujih registrskih oznak, ki je prebilo tudi zaščitno ograjo. Voznik tovornega vozila je na kraju umrl zaradi poškodb, so sporočili s PU Murska Sobota. Avtocesta bo zaprta do 16. ure, so še sporočili.