SLS bi uzakonila zaporne kazni za nezakonite prehode meje

Zunajparlamentarna SLS napoveduje, da bo preko državnega sveta predlagala spremembe zakonodaje za zaustavitev ilegalnih migracij in preprečitev zlorab azilne zakonodaje. Med drugim bi s spremembo kazenskega zakonika določili, da je vsak nezakonit prehod meje kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom od enega do dveh let in denarno kaznijo.

Kot je na današnji novinarski konferenci napovedal predsednik SLS Marjan Podobnik, bo državni svetnik Marjan Maučec sveženj sprememb zakonov za zaustavitev ilegalnih migracij v državni svet predložil do četrtka prihodnji teden, s ciljem, da jih pozneje pošljejo državnemu zboru v sprejem.

Osnovni cilj sprememb zakonov je, da se v celoti zaustavi prihod nezakonitih migrantov v Slovenijo in prepreči zlorabe azilne zakonodaje. S tem namenom SLS predlaga spremembo kazenskega zakonika tako, da se v 308. členu kot kaznivo dejanje obravnava vsak nezakonit prehod meje, in ne ne le nasilni prehod ali prestop meje z oborožitvijo.

Sredstvo je v prvi vrsti klasifikacija vsakega nezakonitega prehoda kot kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom od enega do dveh let in denarno kaznijo, so pojasnili v SLS.

Foto: Getty Images

Varnostno in tudi finančno breme

Podobnik je na novinarski konferenci izpostavil, da SLS v ničemer ne spreminja svojega odnosa do beguncev, posebno do mater z otroki in starejših, ki prihajajo iz vojnih območij, za katere je potrebno v celoti ustrezno poskrbeti.

Spomnil je na povečano število ilegalnih prehodov meje v zadnjem obdobju, tudi v zadnjih dneh je bilo po njegovih navedbah prijetih okoli 420 migrantov, ki so nezakonito prestopili mejo, in osem tihotapcev. "Če vemo, da je po mednarodnih raziskavah samo manjši del nezakonitih migrantov dejansko tudi ujet in ustrezno obravnavan, so ti podatki zaskrbljujoči. Nezakonite migracije predstavljajo veliko varnostno breme, velik problem je posebej za podeželsko obmejno okolje, vse bolj pa obremenjujejo tudi proračun," je opozoril predsednik SLS.

Ob tem je poudaril, da je varnost ljudi in premoženja tudi ustavna pravica in je država dolžna zagotoviti ljudem varnost in zaščito premoženja. S predlogi zakonskih sprememb želijo v SLS pri soočanju s tem pomagati.

Podobnik: Jeseni bi se lahko tok okrepil

Če te zakonodaje v prihodnjih mesecih ne bodo zaostrili, se lahko po Podobnikovih navedbah jeseni obetajo neprijetnosti v zvezi z migracijami.

Kot je pojasnil, naj bi pred kratkim prišlo do močnega vala prehodov migrantov iz Turčije na grške otoke. "Po teh informacijah in po informacijah nekaterih obveščevalnih služb je možno realno pričakovati, da bo letos tudi konec septembra in oktobra prišlo še do zelo močnega povečanja tokov nezakonitih migrantov," je opozoril Podobnik.