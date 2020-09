Slovensko farmacevtsko društvo stopilo v bran Borutu Štruklju

V nedavni izjavi Boruta Štruklja s fakultete za farmacijo glede cepljenja proti novemu koronavirusu "ni šlo za nikakršno grožnjo, ampak željo, da se v čim večjem številu cepimo, a le, če bo cepivo varno in učinkovito", je v odzivu na dogajanje zapisalo Slovensko farmacevtsko društvo. Štrukelj se opravičuje vsem, ki so izjavo razumeli napačno.

Borut Štrukelj je 31. avgusta na novinarski konferenci Kemijskega inštituta, na kateri so predstavili izsledke testiranja cepiva proti novemu koronavirusu na miših, med drugim izrazil stališče, da bi po njegovem mnenju lahko bilo cepljenje proti novemu koronavirusu - ko bo to cepivo na voljo - prostovoljno, a da bi potem morali tisti, ki se ne bi cepili, sami kriti stroške zdravljenja, ki lahko ob zapletih nanesejo tudi 25.000 evrov.

Na izjavo so se odzvali v Zdravniški zbornici Slovenije, kjer so jo označili kot neprimerno in kot grožnjo. Takšno komunikacijo so obsodili, saj po njihovem mnenju ne prispeva h gradnji zaupanja prebivalcev Slovenije v zdravstveni sistem in morebitne bodoče zaščitne ukrepe, kar je pri boju zoper covid-19 nujno potrebno. "Tovrstne izjave spodbujajo nezaupanje v ukrepe in že vnaprej še poglabljajo dvome v cepljenje, kar nas skrbi," so zapisali v zbornici.

Štrukljeva izjava je bila po navedbah Slovenskega farmacevtskega društva, kjer Štruklja poznajo tudi kot velikega podpornika varnega cepljenja, iztrgana iz konteksta. "Prof. Štrukelj se opravičuje vsem, ki so izjavo razumeli napačno, saj ni šlo za nikakršno grožnjo, ampak željo, da se v čim večjem številu cepimo, a le, če bo cepivo varno in učinkovito," so po poročanju STA zapisali v društvu.

Ob tem so navedi, da se v društvu kot krovni organizaciji slovenske farmacevtske stroke še posebej zavedajo pomena cepljenja ter kakovosti, varnosti in učinkovitosti cepiv in ostalih zdravil za zdravje posameznega pacienta in javno zdravje. Zato podpirajo vse napore, ki imajo za cilj osveščanje javnosti ter spodbujanje kritične, strpne in argumentirane razprave znotraj stroke in širše družbe glede tega vprašanja.

"Ker gre v izjavi prof. dr. Boruta Štruklja za poziv, da se čim več posameznikov cepi, kar je tudi osnovna poslanica Svetovne zdravstvene organizacije in številnih drugih zdravstvenih organizacij po vsem svetu, Slovensko farmacevtsko društvo podpira ta poziv in vse napore, da bomo to in ostale bolezni premagali z varnimi in učinkovitimi cepivi," so še zapisali.

V društvu podpirajo tudi prizadevanja vseh za razvoj zrele in odgovorne kulture odločanja o cepljenju tako med zdravstvenimi delavci kot med prebivalci. "Ob tem pa poudarjamo, da kultura odločanja temelji na kulturi dialoga in strpnega odzivanja na stališča in mnenja vseh," je v odzivu še zapisal predsednik društva Matjaž Tuš.

Društvo je odziv na dogajanje okoli Štrukljeve izjave med drugim poslalo Zdravniški zbornici Slovenije, ministru za zdravje Tomažu Gantarju in vodji svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje Bojani Beović.