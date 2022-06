Slovenskim cestam zaradi praznika znova grozi kolaps

Zaradi četrtkovega praznika svetega rešnjega telesa, ki je v Avstriji, večjem delu Nemčije, delu Švice in na Poljskem dela prost dan, je na slovenskih cestah pričakovati povečan promet. Policisti zgoščen promet iz Avstrije skozi Slovenijo do Hrvaške napovedujejo že v sredo popoldan, občutno povečano število vozil pa naj bi Slovenijo predvidoma prečkalo v četrtek.

Izjemni gneči in zastojem na cestah smo bili priča že pred tremi tedni, prav tako v četrtek, ko so tujci zaradi praznika Gospodovega vnebohoda preplavili slovenske ceste. Med drugim so povzročili prometni kolaps na ljubljanski obvoznici in tudi znotraj obroča.

Kot so spomnili na Policijski upravi Kranj, se je promet na Gospodov vnebohod v enakih okoliščinah, kot bo v četrtek zaradi velikega tranzita na gorenjski avtocesti, začel ustavljati že v jutranji konici. Voznike zato pozivajo k previdnosti, da naj pred odhodom na pot preverijo stanje na cesti in naj na avtocestah vzdržujejo reševalni pas.

Policisti še opozarjajo, da bo v četrtek do 22. ure v Avstriji v veljavi odredba o omejitvi prometa, zato vstop za tovorna vozila ne bo mogoč. "Tovorni promet naj se čez dan ne ustavlja na koncu gorenjske avtoceste na Hrušici in naj se že sam prej izključi na počivališča. Ob zastoju tovornih vozil na koncu avtoceste je treba pustiti prostor oziroma dovolj razdalje za izključevanje vozil z avtoceste proti Hrušici," so sporočili s Policijske uprave Kranj.