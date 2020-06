Slovenski vojski se s posebnim zakonom obeta 780 milijonov evrov

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor in minister Matej Tonin sta si danes na Babnem polju na povabilo Slovenske vojske ogledala predstavitev vojaških dejavnosti v okviru niza vaj Preskok 2020, poroča STA.

Slovenska vojska se že sodeč po imenu vaje Preskok sooča s tem, da "preskoči v neko novo realnost, da se zna soočiti s krizo, ki jo je povzročil novi koronavirus, predvsem pa da zna delovati tudi v oteženih okoliščinah," je poudaril minister. Vaja je posebna, ker ne poteka na osrednjih vadiščih, pač pa v občinah, kjer so pripadnike Slovenske vojske po njegovih besedah dobro sprejeli. Na ta način želijo po besedah ministra, ki jih povzema STA, vojsko še bolj približati ljudem.

Za spremembo zakona bo potrebna dvotretjinska večina

Tonin je ob tej priložnosti razkril tudi nekatere načrte glede prihodnjega razvoja Slovenske vojske. Ponovil je, da si bo prizadeval za spremembo Zakona o obrambi in Zakona o investicijah na obrambnem področju. Glede prvega po njegovih besedah že tečejo pogovori z opozicijskimi poslanskimi skupinami, saj zakonske spremembe potrebujejo dvotretjinsko večino v DZ. Z njimi želijo zlasti urediti status slovenskega vojaka po 45. letu. "Najboljši promotor Slovenske vojske je zadovoljen vojak," je pojasnil.

Na vaji Preskok 2020, ki poteka na širšem območju Slovenije in ob podpori lokalnega prebivalstva, se pripadnice in pripadniki Slovenske vojske urijo zlasti v taktičnih postopkih. Začela se je 11. maja in bo trajala do 19. junija, na njej pa je oz. še bo sodelovalo do 2500 pripadnic in pripadnikov. Foto: STA

Glede Zakona o investicijah na obrambnem področju pa je Tonin izrazil zadovoljstvo, da sta ministrstvo za obrambo in ministrstvo za finance v torek uskladili končno različico besedila. Tonin se zdaj podaja na koalicijsko usklajevanje po podporo predlogu, ki predvideva 780 milijonov evrov v naslednjih šestih letih za investicije v Slovensko vojsko, piše STA.

Tonin: Prisotnost vojske na terenu ne škodi in je pozitivno sporočilo Vaja Preskok 2020 ni neposredno povezana z dejavnostmi policije na slovensko-hrvaški meji, je ob ogledu vaje zatrdil Tonin. Poudaril je, da je ta v prvi vrsti namenjena preverjanju zmogljivosti in delovanju vojske v novih okoliščinah, zlasti povezljivosti z lokalno skupnostjo in civilno zaščito. "Zagotovo pa prisotnost vojske na terenu ne škodi in je pozitivno sporočilo," je dejal. Da je lokalna skupnost z veseljem sprejela pobudo vojske, je potrdil tudi župan Loške doline Janez Komidar.

Pahor: Vojski bo zagotovilo, da bo še naprej vojaški steber varnosti

Pahor je dodal, da potrebnih velikih investicij v vojsko ni mogoče vedno načrtovati samo na obdobju ene vlade, pač pa na daljše obdobje, v tem primeru s šestletnim ciklusom, vrednim tričetrt milijarde evrov. "To bo Slovenski vojski zagotovilo, da bo še naprej vojaški steber slovenske varnosti," je povedal.

Foto: STA V izjavi za medije po prikazu vaje je predsednik republike tudi izpostavil, da je Slovenija varna država. To dojema kot enega velikih uspehov države po osamosvojitvi. Poudaril je, da Slovenija v svetu nima sovražnikov, ima pa ogromno prijateljev in dobiva še nove. "To je dosežek, ki je zasluga varnostnega sistema," je dejal predsednik republike in ob vojski izpostavil tudi policijo in druge dejavnike, navaja STA.

Ogleda današnje vaje, v okviru katere so območje Babnega polja večkrat preleteli tudi ameriški lovci F16 in slovenski pilatusi, so se poleg vrhovnega poveljnika obrambnih sil in ministra udeležili še nekateri visoki gostje, med njimi ameriška veleposlanica v Sloveniji Lynda C. Blanchard, predsednik odbora DZ za obrambo Samo Bevk in državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler.

