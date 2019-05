Slovenski turisti razburili z jugoslovansko zastavo na vrhu Velebita

Slovenski turisti, ki so prvomajske praznike preživeli v Zadru, so tamkajšnjo javnost razburili s provokativno potezo. Na izletu po Velebitu so namreč na najvišji vrh tega gorovja izobesili zastavo nekdanje Jugoslavije, je poročal tamkajšnji lokalni medij Antena Zadar.

Početje slovenskih državljanov so ob spremljavi fotografij komentirali uporabniki družbenega omrežja Facebook. Na slovenske turiste se je vsul plaz kritik. Ena izmed uporabnic je napisala: "Gnoji pokvarjeni, naj to izobesijo na Triglav." Drug uporabnik je dejal, da bi morali slovenskim turistom prepovedati vstop v njihovo državo.

"To je samo kos krpe"

"Kaj vam je? Zaradi ene propadle 'cote' sovražite kar ves narod. Pokvarjeni posamezniki in provokatorji so povsod, tudi na Hrvaškem. To je samo kos krpe, vsi pa ste se vanjo zaleteli kot biki," je strasti miril še en uporabnik.

Zastavo so z vrha sicer zelo hitro umaknili predstavnik stranke Neodvisni za Hrvaško (NHR) Elvis Gospić in drugi, ki so se takrat znašli na Vaganskem vrhu.

Kot je ob tem dejal predsednik zadarske podružnice NHR Mate Lukić, bi morali vsi gostje njihove občine in mesta Zadar izkazovati spoštovanje domačinom in dostojanstvo. Obenem bi se po njegovih besedah morali zavedati, kakšna grozodejstva je hrvaški narod utrpel pod to peterokrako zvezdo, je še poročala Antena Zadar, ki so jo povzeli tudi drugi mediji.