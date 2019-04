Hrvaška sodišča nad slovenske ribiče tudi s prvimi sodbami

Slovenski ribiči še naprej prejemajo kazni hrvaških organov zaradi ribolova v Piranskem zalivu. Medtem so ribiči dočakali tudi prvi razsodbi pred hrvaškimi sodišči. V enem primeru je sodišče zavrnilo obtožnico zoper slovenskega ribiča, pravni subjekt pa je bil kaznovan s 110 tisoč kunami oziroma 14.791 evri, v drugem primeru so ribiča kaznovali s 16 tisoč kunami oziroma 2.151 evri.

Slovenski ribiči tako še naprej prejemajo kazni hrvaških organov, ker prečkajo sredinsko črto v Piranskem zalivu in ribarijo do meje, kot jo je določilo arbitražno sodišče. Od novega leta so slovenski ribiči prejeli 91 novih kazni, na vse pa so se tudi pritožili, je pojasnil puljski odvetnik Ivica Senjak, ki slovenske ribiče zastopa na Hrvaškem.

Odvetnik slovenskih ribičev že vložil pritožbi

Hrvaška sodišča so sicer v zadnjih 15 dneh izrekla razsodbi v dveh primerih, povezanih s slovenskimi ribiči. V primeru ribiča Silvana Radina je sodišče obtožnico zavrnilo, njegovo družinsko podjetje Zanestra pa je bilo za skupno 11 primerov kaznovano z denarno kaznijo v vrednosti 14.791 evrov. Po Senjakovih besedah je pritožba že spisana in se rešuje na drugostopenjskem sodišču v Zagrebu.

Drugega ribiča Elvina Sabadina pa je sodišče kaznovalo v zvezi z osmimi prekrški s skupno denarno kaznijo v višini 2.151 evrov. Tudi v tem primeru je Senjak že vložil pritožbo. Po besedah odvetnika bodo sicer konec tega meseca in v prvi polovici naslednjega meseca na vrsti naroki za peterico slovenskih ribičev. Senjak računa, da bi se nove razsodbe lahko pojavile v drugi polovici maja, a si sam ne upa napovedati izida postopkov.