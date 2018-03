Slovenski delodajalci glede zaposlovanja zmerno optimistični

Slovenski delodajalci so v drugem četrtletju glede prihodnjih zaposlitev zmerno optimistični. Neto napoved zaposlovanja je po sezonski prilagoditvi pri plus devetih odstotkih, kar je šest odstotnih točk manj kot v prejšnjem četrtletju in 12 odstotnih točk manj kot v enakem obdobju lani, kaže raziskava družbe Manpower.

Direktor Manpower Slovenija Robert Vovk je povedal, da gre znižanje neto napovedi zaposlovanja v veliki meri pripisati rekordno dobrim lanskim napovedim, ki jih je težko preseči. "Seveda na padec vplivajo tudi številni drugi dejavniki, med drugim nacionalne in mednarodne politike, ki se že nekoliko zrcalijo v zadržanosti delodajalcev," je ocenil.

Po ugotovitvah raziskave 15 odstotkov od 620 sodelujočih delodajalcev načrtuje rast zaposlovanja, nihče ne načrtuje upada, 81 odstotkov pa jih ne predvideva sprememb v zaposlitveni strukturi.

Najbolj optimistični med drugim v proizvodni panogi

Rast zaposlovanja pričakujejo delodajalci v vseh desetih gospodarskih panogah v Sloveniji. Najbolj optimistični so delodajalci v proizvodni panogi ter panogi transporta, logistike in komunikacije, ki so neto napoved zaposlovanja oblikovali pri plus 16 odstotkih.

Ugodna je tudi napoved zaposlovanja delodajalcev v gradbeni panogi ter v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin, kjer tokratna neto napoved zaposlovanja znaša plus 11 odstotkov. V panogi rudarstva in kamnin ter javnega sektorja in socialnih storitev je napoved plus desetodstotna.

V panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova so delodajalci zadržani in poročajo o plus triodstotni neto napovedi zaposlovanja.

V primerjavi s prvo četrtino leta napovedi upadle

V primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem so napovedi zaposlovanja upadle v devetih od skupaj desetih v raziskavo zajetih gospodarskih panog, najopazneje v panogi trgovine na debelo in drobno, in sicer za 13 odstotnih točk.

Tudi v primerjavi z enakim obdobjem lani Manpower opaža upad zaposlitvenih namer v devetih gospodarskih panogah. Najmočnejši upad beležijo v panogi gostinstva in hotelirstva, kjer so zaposlitvene možnosti šibkejše za 33 odstotnih točk.

Regionalno gledano o najmočnejšem zaposlitvenem utripu tokrat poročajo delodajalci iz jugovzhodne regije, katerih napoved zaposlovanja obsega plus 13 odstotkov. V osrednji in jugozahodni regiji je napoved plus desetodstotna, v severovzhodni regiji pa plus osemodstotna.

Najaktivnejši bodo delodajalci v skupini velikih podjetij, ki poročajo o plus 23-odstotni napovedi zaposlovanja. V skupini malih podjetij delodajalci napovedujejo za 11 odstotkov obsežnejše zaposlovanje, v skupini srednjih podjetij pa za devet odstotkov. Neto napoved zaposlovanja delodajalcev v skupini mikro podjetij je tokrat pri plus dveh odstotkih.

Iz regije Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike je Manpower v raziskavo vključil 26 držav. Delodajalci iz 25 držav so poročali, da bodo v drugem letošnjem četrtletju zaposlovali. V primerjavi z enakim obdobjem lani rast zaposlitvenih možnosti napovedujejo delodajalci v 16 državah, upad delodajalci v šestih državah, tri države pa beležijo nespremenjeno napoved zaposlovanja.