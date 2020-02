Slovenske železnice in Dars še ne bodo opustili sporne snovi #video

Mednarodna agencija za raziskave raka trdi, da je glifosat rakotvorna snov, zato je marsikje v tujini že prepovedan. A ne tudi v Sloveniji, kjer Dars in Slovenske železnice z rakotvornim herbicidom zatirajo plevel: Dars med smernima pasovoma na avtocestah in hitrih cestah, Slovenske železnice pa med tiri in okoli njih. Samo Slovenske železnice za zalivanje 1.600 kilometrov prog letno porabijo 8.000 litrov tega herbicida, Dars pa v treh letih 400 litrov.

Na Slovenskih železnicah uporabo škropiv s spornim glifosatom opravičujejo z namenom zagotavljanja varnosti v železniškem prometu. "Pleveli, ki rastejo ob progi na trasi železniške proge, ne smejo prekrivati železniških tirnic, ker s tem vplivajo na adhezijske pogoje železniških vozil in lahko ne nazadnje tudi podaljšujejo zavorno razdaljo," je pojasnil Matjaž Kranjc, direktor Slovenskih železnic - Infrastrukture.

Že spomladi bodo izvedli škropljenje plevela

Škropljenje bodo znova izvajali v dveh terminih, v spomladanskem in jesenskem. Alternativne metode, ki bi bile ustrezne in učinkovite, po Kranjčevih besedah še iščejo. "V letu 2020 smo naredili in izvedli razpis, plevel bomo zatirali s herbicidi, ki vsebujejo glifosat, na približno 1.600 kilometrih tirov, se pravi vsepovsod tam, kjer na druge načine rastja in plevela ni mogoče zatreti," je razložil.

Do uporabe glifosata pa je bil kritičen naravovarstvenik Anton Komat. Sam meni, da je skrajni čas, da ga popolnoma prepovemo. "Glifosat ima kar obsežen dosje. To je popoln antibiotik, torej ubija mikrobium našega črevesja, prav tako pa tudi mikrobe v tleh, v prsti, torej življenje prsti," je pojasnil Komot.

Po javno dostopnih podatkih Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin uporaba glifosata narašča, v letu 2018 so ga prodali skoraj 100 ton. Glifosat je pri nas sicer dovoljen v kar 25 pripravkih, med največjimi porabniki so železnice, Dars in kmetje. "Vsa škropljenja, ki jih izvajamo na Slovenskih železnicah, so ozko usmerjena samo na gramozno gredo, ne škropimo okoliških vrtov, ne škropimo zasebnih zemljišč," pa je poudaril direktor Slovenskih železnic - Infrastrukture.

V Snagi za zatiranje plevela uporabljajo alternativo

Z Darsa pa so medtem za oddajo Planet 18 pojasnili, da uporabljajo za zatiranje plevelov zgolj dovoljena fitofarmacevtska sredstva, med katera spada torej tudi glifosat. Za letošnje leto pa načrtujejo 100 tisoč evrov za zagotovitev alternativnih oblik zatiranja tujerodnih rastlin.

Da alternativa obstaja in da je uspešna, dokazujejo v ljubljanski VOKA Snagi. Za zatiranje plevela že od leta 2017 uporabljajo tako imenovani foamstream. "Ta stroj deluje na osnovni strojne pare in aktivne sestavine, ki je biološko razgradljiva in je sestavljena iz rastlinskih olj in glukoze," je razložil Tine Jan, vodja delovne enote za zelene površine JP Voka Snaga. "Zaradi vročine počijo celične stene v plevelu, ki sprožijo proces odmiranja in približno v 24 urah se plevel posuši," je še poudaril Jan.

V VOKA Snagi imajo s strojem dobre izkušnje, a Slovenskim železnicam in Darsu ta ne ustreza, saj je prepočasen in tako ne dovolj učinkovit. "To gre s strupa na strup, nihče pa ne šteje žrtev. Jaz se resno sprašujem, ali umor anonimnih ni umor," pa je poudaril naravovarstvenik Komot.

Ob ogromni letni količini porabljenega strupa je jasno, da je kontaminiran ves ekosistem, a to Slovenije očitno ne zanima. Navsezadnje so bili prav naši evropski poslanci leta 2017 tisti, ki so glasovali za petletno podaljšanje dovoljenja za ta herbicid.