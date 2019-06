Plevel so poškorpili kar z nevarnim glifosatom #video

Organizatorji kasaških dirk v Lenartu so močno razburili tamkajšnje prebivalce. Plevel, ki se je razrasel na progi, so namreč brez obvestila in ustrezne zaščite poškropili z nevarnim glifosatom. Domačini so se po poškropljenem hipodromu, nič hudega sluteč, gibali. Škropili so celo v neposredni bližini otrok, medtem ko so se ti igrali. V konjeniškem klubu Slovenske gorice so priznali uporabo spornega herbicida in dejanje obžalujejo. Občinski svetniki pa naj bi že ta četrtek izglasovali konec uporabe strupenega glifosata.