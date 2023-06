Korak naprej v trajnostnem ravnanju

Oglasno sporočilo

V Sparu Slovenija, kjer je trajnostno delovanje vrednota, so naredili korak naprej in sprejeli novo zavezo. Ukinili so uporabo pesticida glifosat pri slovenskih živilskih izdelkih trgovinske znamke SPAR.

Foto: Spar

Sparova zaveza: brez glifosata!

Pesticid glifosat je eden najbolj razširjenih herbicidov na svetu. Prisoten je v fitofarmacevtskih sredstvih za zatiranje plevela, uporablja pa se predvsem v kmetijstvu in vrtnarstvu. Pogosto lahko beremo o njegovi škodljivosti za zdravje in degradaciji ekosistemov.

Čeprav Evropska unija še ni sprejela prepovedi uporabe glifosata, nekatera okoljsko ozaveščena podjetja že omejujejo ali celo ukinjajo uporabo tega najpogosteje uporabljenega herbicida. Med njimi je Spar Slovenija, ki se je zavezal k popolni ukinitvi uporabe glifosata pri nacionalnih živilskih izdelkih trgovinske znamke SPAR.

Kakovostni izdelki Sparovih znamk zdaj še boljši

Nobeden do slovenskih živilskih izdelkov lastnih blagovnih znamk SPAR, med katerimi so izdelki znamke SPAR, S-Budget, SPAR Natur*pur, SPAR free from, SPAR Vital, SPAR Veggie in SPAR Premium, tako ne vsebuje glifosata.

"Kot družbeno odgovoren trgovec želimo imeti v svoji ponudbi le izdelke, ki so bili proizvedeni brez uporabe pesticida glifosat," je ob tem povedal glavni izvršni direktor podjetja Spar Slovenija David Kovačič in dodal, da Spar redno izvaja preverjanja vseh nacionalnih dobaviteljev trgovinskih znamk SPAR. K ukinitvi uporabe glifosata obenem spodbujajo tudi preostale dobavitelje.

Oglejte si izbor izdelkov Sparovih blagovnih znamk, ki ne vsebujejo glifosata.

Nad škodljivce na naraven način Proti škodljivcem in plevelu se lahko borimo tudi z naravnimi sestavinami, ki jih najdemo doma. Oglejte si video voditelja Nika Škrleca.

Spar Slovenija si v sklopu trajnostno naravnanega projekta Skupaj za boljši jutri prizadeva za trajnostno ravnanje. Foto: Spar

Spar skrbi za boljši jutri vseh nas

Odgovornost do okolja, trajnostno ravnanje in spodbujanje ljudi k različnim praksam za varovanje okolja so vrednote, ki jim Spar Slovenija sledi v sklopu svojega trajnostno naravnanega projekta Skupaj za boljši jutri.

Del omenjenega projekta je tudi iniciativa Skupaj za manj plastike, v okviru katere pri Sparu spodbujajo k manjši rabi plastičnih vrečk z uporabo vrečk za večkratno uporabo. Svoji ekološki zavezi sledijo z zmanjševanjem količine plastične embalaže in z uporabo biorazgradljivih materialov.

V Sparu poudarjajo tudi pomembnost ločevanja odpadkov in nagovarjajo javnost k ustreznemu ravnanju z odpadki, med drugimi s testnim preizkušanjem zbiranja odpadnega jedilnega olja v dveh trgovinah – v Grosupljem in Mariboru.

Prizadevajo si tudi za zmanjšanje onesnaženosti slovenskih rek, jezer in morja ter ohranjanje vodnih ekosistemov, zato že od leta 2017 podpirajo Slovensko potapljaško zvezo (SPZ) kot njen ekološki sponzor. V vseh teh letih je Spar pomagal pri čiščenju Ljubljanice, Mure, Drave, Save, Ščavnice, Krke, Blejskega in Soboškega jezera ter obale Fiese.

Spar Slovenija je prejemnik certifikata Green Star za trajnostno poslovanje in podnebno ukrepanje. Foto: Spar

Spar je prejel trajnostni certifikat Green Star Dokaz o prizadevanjih za trajnostno delovanje in skrb za okolje je certifikat Green Star za leto 2022, ki ga je Spar Slovenija prejel za uspešno uvajanje trajnostnih (ESG) načel in podnebnega ukrepanja v svoje poslovanje. Z oceno štirih zvezdic se je uvrstil v kategorijo Zelenih voditeljev oziroma naprednih podjetij, ki imajo načela trajnostnega poslovanja močno vtkana v svojo strategijo in poslovne modele. Projekt Green Star, ki so ga razvili v CER Partnerstvu za trajnostno gospodarstvo, temelji na digitalnem orodju, ki izmeri podnebni in okoljski odtis podjetja ter preveri skladnost poslovanja z okoljskimi, družbenimi in upravljavskimi (ESG) načeli.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.