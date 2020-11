Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoli 12.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Prevaljah, v kateri je umrl 49-letni voznik osebnega vozila.

Kot so so sporočili s Policijske uprave Celje, se je 49-letnik peljal iz smeri Prevalj proti Poljanam. V blagem desnem ovinku je voznik za zdaj še iz neznanega razloga zapeljal z vozišča in trčil v drevo. Vozilo se je prevrnilo na streho. Voznik je umrl na kraju nesreče.