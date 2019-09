Slovenska vojska na mejo pošilja dodatne vojake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za koliko so število vojakov na meji povečali tokrat, v Slovenski vojski ne razkrivajo, je pa vojska policijo letos že večkrat dodatno podprla pri varovanju državne meje. Število vojakov na meji je letos maja in julija povečala za skupno 70 vojakov, avgusta pa je policijo podprla tudi s helikopterjem Bell 206 za opazovanje obmejnega območja.

Njeni pripadniki uporabljajo večino sredstev, ki jih ima Slovenska vojska v svoji uporabi, od opreme za opazovanje do oklepnih vozil.

Od začetka podpore varovanja državne meje do 10. septembra letos je Slovenska vojska pripadnice in pripadnike napotila 83.277-krat in sodelovala v več kot 54 tisoč patruljah. Od septembra je vojska tudi nastanjena na obmejnih območjih, kar prinaša optimizacijo napotitev na mejo.

Pripadniki vojske sicer že od leta 2015 sodelujejo pri postavljanju in vzdrževanju začasnih tehničnih ovir, še vedno tudi z vojaki in brezpilotnimi letali podpirajo opazovanje državne meje ter opazujejo, spremljajo, poročajo in varujejo policiste med opravljanjem postopkov.