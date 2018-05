Slovenska vojska lahko brez vozil ostane tudi do prihodnjega leta #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska vojska bo ponovno odločala o nakupu 300 novih terenskih vozil, saj je slovensko podjetje A-Cosmos zahtevalo revizijo postopka. Nakup vozil se tako začenja znova. Postopki pa lahko privedejo do tega, da vojaki novih terencev ne bodo videli do prihodnjega leta.

Pred dnevi je v javnosti zaokrožilo anonimno pismo, da je bil razpis prirejen za le enega ponudnika. Ustreznost vozil je preveril nemški Tüv, ki je eno od najbolj znanih podjetij za preverjanje kakovosti izdelkov.

Za zdaj je slovenska vojska dobila 91 vozil, nov razpis pa je zaradi revizije slovenskega ponudnika v ponovnem odločanju.

"Ravno včeraj smo ponudnikoma poslali vprašanja, dodatna vprašanja v zvezi s specifikacijami, predvidoma prihodnji teden bomo znova izbrali," je za Planet TV dejal Željko Kralj, direktor direktorata za logistiko.

Kdo bo izbran, še ni znano

Za zdaj še ne more govoriti o tem, kateri ponudnik bo izbran. Je pa ob tem poudaril, da razpis ni bil pisan za enega od samega ponudnika, kot se jim očita v anonimki, saj to ni v njihovem interesu.

"Osnovni namen je, da dobimo tisto, kar potrebujemo, s temi specifikacijami pa, da dobimo čim večjo konkurenčnost, zato se res trudimo in rezultat je, da dobimo več takšnih ponudb," še pravi Kralj

Odločitev pa na koncu vedno nekoga razveseli ali razočara. Ob tem dodajmo, da avstrijski predelovalec dobavlja vozila avstrijski, nemški in južnoafriški vojski. Landcruiserji so med najbolj razširjenimi vojaškimi vozili, ki so jih Američani naročili celo za Afganistan. Land rover discovery ni v širši uporabi v vojskah.