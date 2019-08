Slovenska dijaka na mednarodni računalniški olimpijadi osvojila bronasto odličje

Dijaka Benjamin Bajd in Jakob Schrader, ki se programiranja učita v Zavodu za računalniško izobraževanje Ljubljana, sta na 31. mednarodni računalniški olimpijadi, ki je med 4. in 11. avgustom potekala v Bakuju v Azerbajdžanu, osvojila bronasto odličje, so danes sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

Slovensko ekipo, ki jo je vodil Marko Poženel s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, sta sestavljala še Bor Grošelj Simić, ki se programiranja prav tako uči v Zavodu za računalniško izobraževanje Ljubljana, ter Matevž Miščič z Gimnazije Vič. Skupno se je olimpijade udeležilo 329 tekmovalcev iz 88 držav.

Izbrani so bili na izločitvenem testu

Kvalifikacije dijakov za širši izbor so potekale marca na Festivalu inovativnih tehnologij, pomerili so se v različnih programskih jezikih v sklopu programiranja za srednje šole. Ekipa dijakov, ki je zastopala slovenske barve na mednarodni računalniški olimpijadi, je bila izbrana na izločitvenem testu.

Dijaki so na mednarodnem tekmovanju nastopili pod okriljem zveze za tehnično kulturo, ki je sicer nevladna in neprofitna organizacija z več kot 65-letno tradicijo dela z otroki in mladino na področju znanosti, naravoslovja in tehnike.

Na mariborski fakulteti za elektroniko, računalništvo in informatiko bo sicer med 23. in 29. avgustom potekala tretja evropska juniorska računalniška olimpijada, katere se bo udeležilo približno 90 tekmovalcev iz 24 evropskih držav, starih do 15,5 leta, spremljalo pa jih bo okoli 100 mentorjev in spremljevalcev. Mladi programerji se bodo med seboj pomerili v znanju in spretnostih računalniškega programiranja.