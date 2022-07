Pandemija covid-19 je pospešila zavedanje o nujnosti osvajanja digitalnih spretnosti za vsakogar, kar je lahko v prihodnje odlična odskočna deska za ukrepe in napredek tudi na tem področju, so sporočili iz službe za digitalno preobrazbo.

Podatki najnovejšega poročila DESI 2022 kažejo, da je Slovenija ponovno napredovala, tokrat za dve mesti, in se na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe uvrstila na 11. mesto, kar je najvišja uvrstitev do zdaj.

Spodaj si lahko ogledate grafični prikaz indeksa digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2022. Slovenija se na 11. mestu uvršča nad evropsko povprečje ter tako kot lani zaseda mesto pred Francijo, Litvo, Portugalsko, Latvijo, Italijo, Češko, Ciprom, Hrvaško, Madžarsko, Slovaško, Poljsko, Grčijo, Bolgarijo in Romunijo.

Letos smo v digitalnem napredku dodatno prehiteli Nemčijo in Belgijo, so zapisali na spletni strani Službe za digitalno preobrazbo.

Slovenija je v skupni razvrstitvi indeksa, ki meri digitalni napredek držav članic, pridobila dve mesti in med sedemindvajsetimi članicami EU napredovala na skupno 11. mesto. Foto: Avtor DESI 2022, Evropska komisija

Delo slovenskih strokovnjakov obrodilo sadove

"Najnovejši podatki DESI (indeks digitalnega gospodarstva in družbe – angleško Digital Economy and Society Index) razkrivajo, da je delo slovenskih strokovnjakov na tem področju v zadnjih let obrodilo sadove. Nad evropskim povprečjem ostajamo na področju povezljivosti, kjer smo k odličnim rezultatom pripomogli tudi z ukrepi gradnje širokopasovnih omrežij (GOŠO), in na področju integracije digitalnih tehnologij, predvsem storitev v oblaku in umetne inteligence. Razveseljujoč je tudi delež uporabnikov storitev e-uprave, ki je lani dosegel 77 odstotkov vseh uporabnikov interneta in nas uvršča več kot deset odstotkov nad povprečje EU. Prav tako smo že več let odlični na področju odprtih podatkov," je uvrstitev komentirala ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh.

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe #DESI2022 meri 4 področja:



🧑‍💻 Človeški kapital

📲 Povezljivost

🤖 Integracija digitalne tehnologije

🏦 Digitalne javne storitve



Slovenija 🇸🇮 se v letu 2022 uvršča na 11. mesto med 27 državami EU.



Več 👉 https://t.co/ExNUFaTtCG pic.twitter.com/YrSv2MdvLk — Evropska komisija (@EKvSloveniji) July 28, 2022

Pandemija kot odlična odskočna deska za osvajanje digitalnih spretnosti

Na področju človeškega kapitala je Slovenija med članicami EU uvrščena na 17. mesto. V primerjavi z lanskim letom se je na področju človeškega kapitala v Sloveniji zvišal odstotek strokovnjakov s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) (2021: 4,4 odstotka, 2022: 4,8 odstotka) in je nad evropskim povprečjem. Odstotek ženskih strokovnjakinj v IKT ostaja enak (17 odstotkov) in ne dosega evropskega povprečja. Pri odstotku oseb z vsaj osnovnimi digitalnimi spretnostmi in več kot osnovnimi digitalnimi spretnostmi prav tako zaostajamo za evropskim povprečjem (SL: 50 odstotkov, 20 odstotkov; EU: 54 odstotkov, 26 odstotkov).

V povezljivosti je Slovenija med članicami EU uvrščena na 10. mesto. Uspešni smo pri pokritosti gospodinjstev s fiksnim zelo visokozmogljivim omrežjem (SL: 72 odstotkov, EU: 70 odstotkov), precej višja od evropskega povprečja pa je predvsem razširjenost optike do prostorov (angleško Fibre to the Premises - FTTP) (SL: 72 odstotkov, EU: 50 odstotkov). Glede na poročilo zaostajamo z uvajanjem tehnologije 5G, kar je povezano tudi s tem, da je bila dražba za frekvenčne pasove v aprilu 2021.

Na področju integracije digitalne tehnologije se Slovenija med članicami EU uvršča na odlično 9. mesto. Analiza statističnih podatkov razkriva, da je v Sloveniji vsekakor opazen učinek ukrepov iz zadnjih let. Boljši od EU-povprečja smo v Sloveniji na področju integracije digitalne tehnologije pri odstotku podjetij, ki uporabljajo e-račune (SL: 58 odstotkov, EU: 32 odstotkov), storitve v oblaku (SL: 38 odstotkov, EU: 34 odstotkov) in umetno inteligenco (SL: 12 odstotkov, EU: 8 odstotkov). Manj uspešni smo pri uporabi velepodatkov. Glede deleža malih in srednje velikih podjetij z vsaj osnovno stopnjo digitalne intenzivnosti (SL: 55 odstotkov, EU: 55 odstotkov) dosegamo povprečje EU.

Pri digitalnih javnih storitvah je Slovenija napredovala za dve mesti in trenutno zaseda 13. mesto. V Sloveniji 77 odstotkov uporabnikov interneta aktivno uporablja storitve e-vlade, v primerjavi s povprečno 65 odstotki uporabnikov v EU. Pod povprečjem EU ostajamo pri javnih digitalnih storitvah, namenjenih posameznikom, medtem ko smo nad povprečjem pri storitvah, ki so namenjene podjetjem. Močno nad evropsko povprečje smo se dvignili tudi pri odprtih podatkih (SL: 92 odstotkov, EU: 81 odstotkov).

Največji izziv Slovenije ostaja človeški kapital

Kot je še opozorila ministrica Emilija Stojmenova Duh, je podobno kot Poročilo o razvoju 2022 urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) tudi indeks DESI ponovno opozoril na največji izziv Slovenije na področju digitalne preobrazbe: "Gre za človeški kapital oziroma digitalna znanja in spretnosti in prav to področje je ena od ključnih prioritet, ki sem si jih zastavila v tem mandatu. Verjamem, da nam bo z novelo zakona o digitalni vključenosti (ZSDV) in vsemi preostalimi projekti, ki jih z ekipo v službi vlade za digitalno preobrazbo načrtujemo, uspelo hitro izboljšati tudi rezultat na tem področju."

Evropska komisija od leta 2014 spremlja letni digitalni napredek držav članic in na osnovi parametrov pripravi vsakoletno poročilo DESI. Poročilo DESI je do leta 2020 vključevalo analizo na evropski ravni za pet področij digitalnega gospodarstva in družbe, to so povezljivost, človeški kapital, uporaba internetnih storitev, integracija digitalne tehnologije ter digitalne javne storitve.