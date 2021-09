Slovenija v cepljenju spet zaostaja za Evropo #video

"Več kot milijon odmerkov cepiv v hladilnikih po državi čaka, da bo tudi njihov prejemnik zavihal svoj rokav," je povedal Jelko Kacin, koordinator za logistični del cepljenja proti bolezni covid-19. "Zaloge so zadostne in če bi bilo potrebno, v mesecu precepimo vse prebivalstvo, toliko cepiva imamo na zalogi," je še dodal.

Cepilo se je veliko manj ljudi

"Če smo bili v tednu med 13. in 19. septembrom, ko je v veljavo stopil pogoj PCT, priča pravim navalom na cepilne centre, v sedmih dneh se je cepilo več kot 85 tisoč ljudi, pa je ta teden znova postregel z bistveno manjšimi številkami. Svoj odmerek cepiva je prejelo le slabih 45 tisoč ljudi, " je povedal Primož Velikonja, koordinator cepljenja v ZD Kočevje. Cepljenje se počasi ustavlja, trend upada, zanimanje je vsak dan manjše. "Večina je bilo mlajših, tistih, ki so potrebovali en odmerek, zaščito in potrdilo o tem, da so lahko prehajali, to je bila glavna motivacija," je dodal Velikonja.

V Zdravstvenem domu Kočevje so v tednu, ko se je po državi uvedel pogoj PCT, cepili več kot tisoč ljudi, teden dni pozneje pa okoli štirikrat manj.

"Pogoj PCT je spodbudil ljudi, da se cepijo, ker vidijo veliko omejitev oziroma s cepljenjem vidijo zase več ugodnosti," je poudaril Tristan Rigler, klinični psiholog.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je z enim odmerkom v Sloveniji cepljenih 53 odstotkov prebivalstva, z vsemi odmerki pa 47. ''V tem trenutku smo temnordeči in temnordeči bomo tudi ostali,'' meni koordinator cepljenja Jelko Kacin in dodal: "Čas je, da si nekateri prenehajo domišljati, da bomo še naprej atraktivna turistična destinacija, če bomo edini temnordeči v Evropi."

Da gre za veliko zmešnjavo, meni klinični psiholog dr. Tristan Racinger in opozarja na nevarnost, ko se enači mnenje stroke in mnenje laikov. "Ljudje, ki nasprotujejo cepljenju, so obdani z informacijami, ki jim to potrjujejo, potrjujejo tisto, o čemer so prepričani."

Stroka v zadnjih dneh vedno glasneje govori o zaostrovanju: da bi pogoj PCT v celoti zamenjal pogoj PC.

"Dokler ne bo pričakovana popolna precepljenost v zdravstvu, vzgoji in izobraževanju in sociali, toliko časa bodo ljudje iskali vedno nove izgovore, da se jim ne bo treba cepiti, pravi Jelko Kacin.

Za cepljenje proti covidu-19 smo sicer doslej namenili skoraj 57 milijonov evrov, od tega 40 milijonov za nabavo cepiv in 17 milijonov za stroške izvedbe cepljenja.