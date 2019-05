Slovenija se je zbudila v hladno majsko jutro. Temperature na Notranjskem, Kočevskem, Koroškem in Gorenjskem so se spustile pod ledišče.

Zjutraj so na Notranjskem, Kočevskem ter večini Gorenjske in Koroške beležili za ta čas nenavadno nizke temperature (nekaj stopinj pod ničlo). V Ljubljanski kotlini, kjer je nastala megla, so temperature nad lediščem, prav tako tudi v večjem delu Dolenjske in Štajerske.

Tako nizke temperature prinašajo slano in posledično pozebo za nekatere rastline.

Hitra otoplitev, a nato spet padavine

Ledeni možje bodo tako v znamenju hladnega vremena, a zaenkrat ne kaže na ekstreme, saj bo med 5 in 10 stopinj Celzija. Foto: STA Zaradi sončnega vremena se bodo temperature hitro dvignile. Danes tako pričakujemo najvišje dnevne temperature od 12 do 17 stopinj Celzija.

Jutri zjutraj bo še hladno, a ne tako zelo kot danes, saj se bodo temperature gibale od 0 do 6 stopinj Celzija. Tako tudi jutri še obstaja možnost pozebe, a le na najbolj izpostavljenih legah.

Prve padavine se sicer obetajo v noči z jutri na četrtek in v četrtek čez dan, petek in sobota bosta večinoma suha in precej bolj topla. Na Štajerskem bodo denimo namerili prek 20 stopinj Celzija. Od nedelje naprej pa nas spet čaka ohladitev.