Slovenija pričakuje temeljito preiskavo očitkov o vpletenosti UNRWA v napad

Slovensko zunanje ministrstvo (MZEZ) je danes izrazilo zaskrbljenost zaradi očitkov o vpletenosti agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) v napad islamističnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani. "Pričakujemo temeljito preiskavo in odločno stališče UNRWA proti vsem oblikam sovraštva in nasilja," je zapisalo na omrežju X.

Ob tem je ministrstvo izreklo pohvalo vodji agencije Philippu Lazzariniju, ki je odpustil domnevno vpletene sodelavce UNRWA ter uvedel preiskavo očitkov izraelskih oblasti.

"Glavna naloga UNRWA je zagotavljanje življenjsko pomembne pomoči Palestincem," je še poudaril MZEZ v svojem odzivu.

Slovenija pozdravlja odločitev @CIJ_ICJ, ki je Izraelu med drugim odredilo, da mora sprejeti učinkovite ukrepe za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči civilistom v Gazi in preprečiti genocid v Gazi.



Slovenija pričakuje, da bodo odločitev sodišča spoštovale vse strani.



Ob tem… pic.twitter.com/Q6NyGHRmGK — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) January 26, 2024

Lazzarini je v petek pojasnil, da so izraelske oblasti agencijo obvestile o domnevni vpletenosti več njenih zaposlenih v omenjeni napad. Da bi zaščitil sposobnost agencije, da še naprej dostavlja humanitarno pomoč, jih je takoj odpustil, uvedli pa so tudi preiskavo, da bi čim prej ugotovili resnico. Zagotovil je, da bodo vsi zaposleni, ki so bili vpleteni v teroristična dejanja, za to odgovarjali, tudi na sodišču.

Agencija je ob tem ponovila najostrejšo obsodbo napada Hamasa 7. oktobra ter pozvala k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh še pridržanih izraelskih talcev.

V napadu Hamasa na Izrael je bilo 7. oktobra ubitih 1.140 ljudi, večinoma civilistov. Zajeli so okoli 250 talcev, od katerih jih je 132 še vedno v ujetništvu. V povračilnih napadih Izraela je bilo doslej na območju Gaze ubitih več kot 26.000 Palestincev.

Izrael bo po vojni skušal ustaviti delovanje UNRWA

Izrael si bo po vojni prizadeval ustaviti delovanje UNRWA v Gazi, je danes dejal izraelski zunanji minister Izrael Kac. Pomoč za ustavitev delovanja UNRWA v Gazi bo Izrael iskal pri ZDA, EU in drugih večjih donatorjih agencije, je še dodal Kac.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je medtem že obsodilo izjave Izraela ter ZN pozvalo, naj ne popuščajo izraelskim grožnjam in izsiljevanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi obtožb o vpletenosti UNRWA v napad Hamasa na Izrael 7. oktobra lani so ZDA, Kanada, Avstralija in Italija začasno ustavile financiranje agencije.

"Kanada te obtožbe jemlje izredno resno in pri tem vprašanju tesno sodeluje z UNRWA in drugimi donatorji. Če se bodo obtožbe izkazale za resnične, pričakujemo, da bo UNRWA nemudoma ukrepala proti tistim, za katere bo ugotovljeno, da so sodelovali v terorističnih napadih Hamasa," je v petek sporočil kanadski minister za mednarodni razvoj Ahmed Hussen.

Podobno je danes izjavila tudi avstralska zunanja ministrica Penny Wong, ki je še opozorila na življenjsko pomembno delo UNRWA v Gazi in dodala, da "agencija zagotavlja bistvene storitve tistim, ki jih potrebujejo, saj je v njenih prostorih trenutno nastanjenih več kot 1,4 milijona Palestincev.

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani pa je danes ob napovedi ustavitve financiranja agencije zagotovil, da Italija ostaja zavezana zagotavljanju humanitarne pomoči palestinskemu prebivalstvu in zaščiti varnosti Izraela, poroča nemška tiskovna agencija dpa.