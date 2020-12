Slovenija praznuje dan samostojnosti in enotnosti

Minilo je 30 let od plebiscita, na katerem smo se Slovenci odločili za samostojno državo Slovenijo. Plebiscit je potekal 23. decembra 1990, tri dni pozneje pa so v takratni skupščini slovesno razglasili rezultate. Po njih se je plebiscita udeležilo 93,2 odstotka volilnih upravičencev, za samostojnost pa jih je glasovalo okoli 95 odstotkov udeleženih oziroma 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev. Na 26. december, ko so bili razglašeni izidi plebiscita, tako obeležujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, ki je tudi dela prost dan, piše STA.

Čeprav gre za okroglo obletnico, pa je zaradi epidemije covida-19 letos praznovanje okrnjeno. Predsednik republike Borut Pahor bo iz predsedniške palače nagovoril državljane, pri čemer je k slavnostnemu nagovoru povabil tudi predsednico Društva v tujini izobraženih Slovencev Kristi Hodak. Pahor bo sprejel tudi upravni odbor društva, podelili bodo tudi letošnjo nagrado društva.

Pred predsedniško palačo častna straža

V počastitev praznika bo pred predsedniško palačo postrojena častna straža garde Slovenske vojske, medtem ko so namesto tradicionalnega dne odprtih vrat pripravili virtualni sprehod po protokolarnih in delovnih prostorih predsednika republike.

Tudi državna proslava je tokrat potekala le v televizijski obliki. Slavnostni govornik je bil premier Janez Janša, ki je ocenil, da je bila odločitev za lastno državo pravilna in pravočasna, pa tudi ekonomsko utemeljena. Smo pa po njegovi oceni tudi zaradi politike izključevanja zamudili veliko razvojnih priložnosti, piše STA.

V DZ so praznik obeležili s slavnostno sejo. Podpredsednica DZ Tina Heferle je v slavnostnem govoru pozvala k zasledovanju vrednot, kot so enotnost, spoštovanje, strpnost in demokratičnost. Predsednik DZ Igor Zorčič pa je na seji in v poslanici izpostavil potrebo po vnovični enotnosti izpred 30 let.