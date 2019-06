Slovenija praznuje dan državnosti in 28. obletnico osamosvojitve

V uradu predsednika republike bodo za dan državnosti in 28. obletnico osamosvojitve Slovenije tradicionalno odprli vrata obiskovalcem. Pred vhodom v predsedniško palačo bo postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Obiskovalci si bodo lahko pod strokovnim vodstvom ogledali palačo. Ob 11. uri jih bo nagovoril predsednik Pahor. Sledil bo kratek kulturni program.

Poleg tega bo Pahor ob 10. uri v Ljubljani položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam. Pri spomeniku Policijskoveteranskega društva Sever na mejnem prehodu Ljubelj pa bo ob 14. uri slovesnost, ki so jo pripravile veteranske organizacije in tržiška občina. Govornik bo minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Z različnimi prireditvami bodo dan državnosti počastili tudi v številnih drugih občinah.

Slovenija dan državnosti zaznamuje kot spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja skupščina sprejela Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Hkrati je sprejela ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine in Deklaracijo o neodvisnosti. Po slavnostni razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti dan pozneje se je začela osamosvojitvena vojna.

ZDA čestitale Sloveniji

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v imenu ameriške vlade iskreno čestital Slovencem za 28. dan državnosti oziroma proslavo obletnice osamosvojitve Slovenije. Dan državnosti ob tem praznujejo povsod po ZDA, kjer živijo Slovenci.

"Vaša država je zadnjih 28 let trdo delala pri vzpodbujanju cvetoče ekonomije in živahne demokracije in zelo cenimo trdno zavezo Slovenije transatlantskim vrednotam in mednarodni varnosti," je sporočil Pompeo in dodal, da tesno sodelovanje v zvezi Nato in trgovinsko in investicijsko partnerstvo utrjujeta dvostranske odnose med državama. ZDA prav tako pozdravljajo vodilno vlogo Slovenije z gostovanjem nedavnega vrha Pobude treh morij.

Dan državnosti so 13. junija v rotundi mestne hiše proslavili med drugim v Clevelandu. Prireditve v organizaciji generalnega konzula Andreja Rodeta se je udeležil tudi župan Frank Jackson, kulturni del pa so popestrili Fantje na vasi.

Prejšnji teden sta bili proslavi tudi na veleposlaništvu v Washingtonu, v Bethlehemu v Pensilvaniji pa je bil tradicionalni dvig slovenske in ameriške zastave pred mestno hišo, ki se ga je udeležil tudi župan Robert Donchez.

Foto: Reuters

Slovenci v Bethlehemu, ki večinoma izvirajo iz Prekmurja, so v petek slavili tudi 90. rojstni dan glavnega pobudnika za praznovanje dneva državnosti z dvigom zastave Stephena Antalicsa. Upokojeni profesor univerze Lehigh je organiziral uspešen upor proti zaprtju slovenske katoliške cerkve Sv. Jožefa v Bethlehemu.

Dokazal, da niso "Windish", kot so trdili Madžari

Hvaležni rojaki so mu ob 90. rojstnem dnevu izročili posebno priznanje. V zgodovini bo ostal zapisan kot raziskovalec, ki je prebivalcem Bethlehema, ki so bili po rodu iz Prekmurja, znanstveno dokazal, da niso "Windish", kot jih je pred več kot stoletjem prepričala madžarska propaganda, ampak Slovenci.

Dan državnosti bodo v sredo na sedežu ZN proslavili tudi v New Yorku na sprejemu, ki ga organizira slovenska misija pri ZN pod vodstvom veleposlanice Darje Bavdaž Kuret.