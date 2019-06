Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo nocoj osrednja proslava ob dnevu državnosti in 28. obletnici osamosvojitve Slovenije, na kateri bo govoril predsednik republike Borut Pahor. Pred proslavo se bo na predpraznični večer na slavnostni seji sestal državni zbor. V veliki parlamentarni dvorani bo zbrane nagovoril podpredsednik državnega zbora Branko Simonovič.

Na državni proslavi bo slavnostnemu govoru predsednika republike Boruta Pahorja sledil umetniški program z naslovom Sapere Aude – Drznimo si vedeti, ki ga je skupaj s sodelavci pripravil režiser in scenograf Matej Filipčič. V središču letošnjega programa bo vprašanje statusa in pomena znanosti ter njene vloge v sodobni slovenski družbi.

Pahor bo sprejel svojce padlih in ranjenih v vojni za Slovenijo

Na slavnostni seji državnega zbora se bodo poslancem pridružili visoki gostje. Še pred sejo bo Pahor v predsedniški palači priredil sprejem za svojce padlih pripadnikov teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve ter svojce civilnih žrtev in ranjenih v vojni za Slovenijo. Na sprejemu bo tudi premier Marjan Šarec.

Pred slavnostno sejo državnega zbora bo predsednik republike Borut Pahor v predsedniški palači priredil sprejem za svojce žrtev in ranjenih v vojni za Slovenijo. Foto: STA

Poleg tega bo Pahor položil venec k spomeniku padlim v vojni za Slovenijo Pomnik 1991 na ljubljanskih Žalah. Spremljali ga bodo minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, minister za obrambo Karl Erjavec, namestnik generalne direktorice policije Jože Senica in načelnica generalštaba Slovenske vojske (SV) Alenka Ermenc.

Šarec bo nagovoril pripadnike Slovenske vojske na misijah v tujini

Na današnji predpraznični dan bo tudi videokonferenca premierja Šarca s pripadniki SV, ki delujejo v mednarodnih operacijah in misijah. Udeležila se je bosta minister Erjavec in načelnica Ermenčeva. Dogodek bo zaprt za javnost, je pa napovedana Šarčeva izjava. Dneva državnosti se bodo s prireditvami spomnili tudi v številnih občinah.

Slovenija dan državnosti zaznamuje kot spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja skupščina sprejela Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Hkrati je sprejela ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine in Deklaracijo o neodvisnosti. Po slavnostni razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti dan kasneje se je začela osamosvojitvena vojna.