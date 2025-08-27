Slovenija se je tudi letos uvrstila med deseterico najbolj miroljubnih držav. Na Globalnem mirovnem indeksu 2025, ki ga pripravlja Inštitut za ekonomijo in mir, je med 163 državami zasedla 9. mesto. Medtem ko je svetovna miroljubnost že trinajstič v zadnjih sedemnajstih letih upadla, poročilo izpostavlja Slovenijo kot eno najstabilnejših držav v času naraščajočih varnostnih groženj. V regiji se je znova uvrstila pred Madžarsko, Hrvaško in Italijo, visoko pa ostaja tudi Avstrija na četrtem mestu.

Globalni mirovni indeks (GPI) temelji na analizi 23 kazalnikov, ki merijo raven družbene varnosti, obseg domačih in mednarodnih konfliktov ter stopnjo militarizacije. Kot piše Dnevnik, Slovenija izstopa kot "oaza miru in varnosti", kar v času naraščajočih globalnih napetosti potrjuje stabilnost države.

Mir se gradi z učinkovitim delovanjem institucij

Po metodologiji GPI varnost ni le odsotnost nasilja, temveč jo določa tudi t. i. pozitivni mir – sklop stališč, institucij in družbenih struktur, ki ustvarjajo in vzdržujejo miroljubne družbe. Avtorji poudarjajo, da se mir gradi z učinkovitim delovanjem institucij, vladavino prava, kakovostnim izobraževanjem, zdravstvom in socialno kohezijo. Države z visoko stopnjo pozitivnega miru, med katere spada tudi Slovenija, so praviloma bolj odporne na krize, dosegajo višjo gospodarsko rast in uživajo večjo družbeno blaginjo.

Na vrhu lestvice že od leta 2008 ostaja Islandija, sledijo ji Irska, Avstrija, Nova Zelandija in Švica. V deseterici so še Singapur, Portugalska, Danska, Slovenija in Finska. Najslabše so ocenjene Rusija, Ukrajina, Sudan, DR Kongo in Jemen.

Medtem ko Evropa kljub izzivom ostaja najmirnejša regija na svetu, Slovenija tudi letos spada v sam vrh. Na Globalnem mirovnem indeksu 2025 je uvrščena na 9. mesto. Posnetek zaslona, vir: Global Peace Index 2025

Slovenija med najmirnejšimi, svet pa v spirali konfliktov

Poročilo pa opozarja tudi na skrb vzbujajoče trende. Trenutno je aktivnih 59 državnih konfliktov, kar je največ po drugi svetovni vojni. Število žrtev se je v zadnjih 17 letih povečalo za več kot 400 odstotkov, kar kaže na vse večjo brutalnost oboroženih spopadov. Poleg vojne v Ukrajini so za poslabšanje odgovorne tudi naraščajoče geopolitične napetosti, ki so dvignile globalne vojaške izdatke na rekordnih 2,7 bilijona dolarjev.

Evropa še vedno najmirnejša regija

Čeprav Evropa ostaja najmirnejša regija, se je tudi tu raven varnosti v zadnjih letih znižala. Avtorji poročila posebej opozarjajo na težave evropskih držav, ki sicer namenjajo štirikrat več sredstev za obrambo kot Rusija, a njihova skupna vojaška zmogljivost le za tretjino presega rusko. Brez večje integracije in enotne strateške vizije zgolj povečevanje proračunov ne prinaša dolgoročnih rešitev.