Slovenija maja med državami z največjo deflacijo

Območje evra je maja zabeležilo le 0,1-odstotno povečanje cen, je pokazala druga ocena evropskega statističnega urada Eurostat. To je 0,2 odstotne točke manj kot aprila in 1,1 odstotne točke manj kot pred letom dni. Slovenija je bila z 1,4-odstotnim znižanjem cen na letni ravni med državami z največjo stopnjo deflacije, piše STA.

V celotni EU so bile maja cene življenjskih stroškov za 0,6 odstotka višje kot leto prej, potem ko so se aprila zvišale za 0,7 odstotka. Pred letom dni je unija beležila letno stopnjo inflacije v višini 1,6 odstotka.

Največji padec cen življenjskih potrebščin na letni ravni so maja zabeležile Estonija (-1,8 odstotka), Luksemburg (-1,6 odstotka) ter Slovenija in Ciper (po -1,4 odstotka). Še najbolj izrazito pa so se cene prejšnji mesec zvišale na Poljskem (+3,4 odstotka), Češkem (+3,1 odstotka) in Madžarskem (+2,2 odstotka), piše STA.

Glede na april se je letna stopnja inflacije znižala v 20 članicah EU, v dveh je ostala nespremenjena, v petih pa se je zvišala.

V Nemčiji je bila letna inflacija maja pri 0,5 odstotka, v Franciji pri 0,4 odstotka, v Španiji pa so se cene na letni ravni znižale za 0,9 odstotka, piše STA.

Inflacijo navzdol potiskale padajoče cene energentov

Maja, ko so v vseh državah članicah še vedno veljali ukrepi za zajezitev epidemije covida-19, so inflacijo potiskale navzdol proti ničli padajoče cene energentov. Te so bile skoraj 12 odstotkov nižje kot pred letom dni, pri čemer je opazen predvsem padec cen nafte.

V največji meri pa so inflacijo zviševale cene v skupini hrana, alkohol in tobak. Sledile so storitve, malenkost je k inflaciji prispevalo tudi industrijsko blago brez energentov.

Inflacija v evrskem območju tako ostaja globoko pod srednjeročnim ciljem Evropske centralne banke (ECB). Ta je namreč inflacija blizu, a malenkost pod dvema odstotkoma, še piše STA.