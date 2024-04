Slovenija, Madžarska in Srbija s podpisom partnerskega sporazuma krepijo sodelovanje na energetskem področju. S projektom BlueSky bo po pojasnilih ministrstva vzpostavljen nov temelj za regionalno trgovanje z električno energijo, kar bo zagotovilo boljšo integracijo trgov, povečalo energetsko varnost in spodbudilo gospodarski napredek.

Projekt BlueSky je plod dolgotrajnih pogajanj in tesnega sodelovanja med predstavniki treh nacionalnih borz ter štirih lastnikov, so pojasnili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. S konsolidacijo lokalnih trgov bo omogočen dostop do enotnega trgovanja in klirinškega sistema v Sloveniji, Srbiji ter na Madžarskem, s čimer bodo okrepili enotni evropski trg in energetski prehod.

Bolj povezan in bolj učinkovit energetski trg v regiji

Slovenija bo v projekt, pri katerem ima pomembno vlogo, vložila tudi znanje in izkušnje, ki jih ima na tem področju, del borze pa bo ostal v Ljubljani, so pojasnili na ministrstvu.

Sporazum so danes v Budimpešti podpisali minister Bojan Kumer, madžarski zunanji minister Peter Szijjarto ter srbski državni sekretar Veljko Kovačević.

Kot je poudaril Kumer, bo projekt BlueSky postal temeljni kamen za bolj povezan in bolj učinkovit energetski trg v regiji. Gre za dosežek, ki simbolizira vztrajnost in predanost vseh vpletenih, s posebnim poudarkom na regionalnem ter čezmejnem povezovanju, ki je koristno za vso Evropo, so Kumra povzeli v sporočilu za javnost.

"Z združevanjem lahko učinkoviteje rešujemo energetske izzive, ki so skupni vsem. Posebej me veseli, da s tem projektom dokazujemo, kako lahko energetika služi kot vzorčen primer čezmejnega povezovanja tudi čez meje EU. Povezovanje na področju elektroenergetike je že vrsto let nekakšna predhodnica procesa širitve EU," je še poudaril minister.