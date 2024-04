To je skoraj 30 let pred iztekom njene življenjske dobe in vsaj šest let prej, kot je trenutno uradno predvideno s sklepom vlade.

Do leta 2033 več kot dve milijardi evrov izgube?

Do leta 2033 bo namreč izguba TEŠ 6 postala povsem neobvladljiva in bi lahko ogrozila obstoj skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE), ki velja za prvi državni energetski steber. TEŠ naj bi namreč do leta 2033 ustvaril več kot dve milijardi evrov izgube iz obratovanja.

Stroškovna cena ene megavatne ure v TEŠ proizvedene elektrike znaša okoli 180 evrov, na trgu pa jo TEŠ lahko trenutno proda za kvečjemu 80 evrov, še piše Dnevnik.

"Ekonomika projekta TEŠ 6 je bila vprašljiva že od vsega začetka, iz današnjih cen elektrike pa izhaja, da je cenejša elektrika iz uvoza," pravijo na resornem ministrstvu za okolje ter dodajajo: "Ocene in napovedi neekonomičnosti poslovanja termodivizije znotraj HSE je treba vzeti zelo resno."