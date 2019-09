Slovenija kot predsedujoča za varno, trajnostno naravnano in na vladavini prava temelječo EU

Vlada je danes sprejela prvi osnutek prednostnih nalog predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Te so razdeljene v tri sklope, v ospredju je skrb za varno, trajnostno naravnano in na vladavini prava temelječo EU, je na novinarski konferenci po seji vlade dejal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Igor Mally.

Prednostne naloge slovenskega predsedovanja bodo upoštevale ključne izzive, s katerimi se in se bo Evropa soočala v prihodnjih letih, je pojasnil Mally in zagotovil, da so priprave na predsedovanje, za katere je predviden finančni okvir do 80 milijonov evrov, v polnem razmahu.

Gre za prvi osnutek prednostnih nalog, ki se bodo do samega predsedovanja še dopolnjevale in spreminjale, odvisno od dogajanja v Uniji, začenši z brexitom, pogajanj o prihodnjem evropskem proračunu ter prioritet, ki si jih bo zadala nova Evropska komisija.

Pri opredeljevanju prioritet, ki jih želi zasledovati Slovenija med predsedovanjem, je vlada upoštevala tri ključna merila: da gre za dosjeje, ki so prioritetnega pomena na ravni EU, da gre za področja, ki so pomembna tudi z vidika Slovenije, in da imamo v administraciji ustrezno znanje, je dejal Mally.

Prednostne naloge po njegovem mnenju dajejo dobro osnovo za vse ostale vidike predsedovanja: logističnega, kadrovskega in promocijskega. Predvsem želi biti Slovenija na prioritetnih področjih še bolj aktivna, intenzivirati delo doma in v tujini ter že pred predsedovanjem v Bruslju in drugje postati bolj prepoznavna.

Migracije kot prednostna naloga

Znotraj treh sklopov prioritet so razdelana bolj konkretna prioritetna področja. V sklopu varnosti in mednarodnih zadev bo poseben poudarek na Zahodnem Balkanu tako z vidika razvoja in gospodarskega napredka kot tudi približevanja EU, je poudaril Mally. Kot prednostna naloga so opredeljene tudi migracije.

Glede vladavine prava je Mally izpostavil modernizacijo sodstva, večje sodelovanje pravosodja in notranjih zadev ter krepitev vladavine prava in temeljnih vrednot EU. Na vprašanje, ali bo v tem sklopu tudi spoštovanje arbitražne razsodbe, pa je izrazil upanje, da bodo "zadeve z arbitražo" do predsedovanja Slovenije Svetu EU že rešene.

Velik poudarek bo predvsem na tretjem sklopu, to so trajnostni izzivi, trajnostna Evropa; soočamo se z velikim izzivom na področju podnebnih sprememb in energetike, je dejal. V tem sklopu želi Slovenija po njegovih besedah dati poseben poudarek poleg socialni konvergenci tudi razvoju zelenih tehnologij, digitalizaciji, krožnemu gospodarstvu in trajnostnemu zagotavljanju hrane.

Opredelitev prednostnih nalog je pomembna za pogovor v triu predsedujočih držav. Slovenija bo v 18-mesečnem programu predsedovanja skupaj z Nemčijo in Portugalsko, je spomnil Mally ter dodal, da s tema državama že potekajo intenzivni pogovori tudi na ministrski ravni.

Dejstvo je, kot je dodal, da je 80 odstotkov agende predsedovanja podedovane, to so dosjeji, ki jih na mizi pustijo predhodno predsedujoče države, 20 odstotkov pa je takih, s katerimi predsedujoča država lahko usmerja delo Sveta EU in doda pečat Uniji.

S prioritetami bo vlada po Mallyjevih besedah seznanila tudi DZ in upoštevala njegova priporočila.