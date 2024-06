Slovenija ima 43 novih poklicnih gasilcev

"Gasilstvo ni poklic, ampak poslanstvo. Gasilec, tako poklicni kot prostovoljni, gre na pomoč v vročini, ob požarih, poplavah in naravnih nesrečah, da bi nemudoma pomagal," je v nagovoru poudaril minister za obrambo Marjan Šarec. Izpostavil je spreminjajoče se vrste nesreč, obenem pa spomnil na požar leta 2022 na Krasu, silovite lanske poplave in nenehne ujme, ki smo jim priča v zadnjem času.

Šarec: Za gasilce je nujna sodobna oprema

Za gasilce so nujni sodobna oprema, znanje za delo z njo in nenehno usposabljanje, a brez povezanosti gasilcev in njihove srčnosti nikakor ne bi bili tako uspešni, kot so, je poudaril. V čestitki jim je zaželel kar najbolj uspešno delo. Kot je dejal, so med polletnim usposabljanjem spoznali tudi lastne meje in pokazali, da so si med seboj ter drugim pripravljeni pomagati, so njegove besede povzeli v sporočilu za javnost.

Program usposabljanja je potekal od 3. januarja do 20. junija, sestavljen pa je bil iz 401 ure teorije in 518 ur prakse, v sklopu katere so kandidati po 14 dni praktičnega dela opravili v enoti Sežana in v svoji matični enoti. Zdaj že poklicni gasilci so usvojili osnovne gasilske veščine in operativne postopke dela na požarnih in tehničnih intervencijah ter na posredovanjih ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Ob zaključku šolanja so opravili izpite iz petih predmetov, in sicer iz gasilskega orodja in naprav, osnovnih gasilskih veščin, operativnih postopkov dela in požarne varnosti, danes pa so imeli zahteven preizkus v okviru praktične vaje, so še sporočili iz uprave za zaščito in reševanje ministrstva za obrambo.