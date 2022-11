Slovenija državljanom odsvetuje vsa nenujna potovanja v Iran

V luči več tednov trajajočih množičnih protestov v Iranu, ki so terjali približno 280 smrtnih žrtev, je slovensko zunanje ministrstvo sporočilo, da državljanom že dlje časa, še posebej pa zdaj, odsvetuje vsa nenujna potovanja v državo. Odziv ministrstva prihaja dan po tem, ko so nemške oblasti pozvale svoje državljane, naj zapustijo Iran.

"Slovenskim državljanom, ki so trenutno v Iranu, svetujemo, naj se izogibajo večjim množicam, zborovanjem in protestom, ter naj se ob večerih ne zadržujejo na prostem," je sporočilo ministrstvo in opozorilo, da slovenskim državljanom v času bivanja v Iranu odsvetuje tudi vsakršno komentiranje dogajanja v državi na socialnih omrežjih.

V Iranu je sicer zaradi blokade mobilnega interneta, ki se prične ob popoldnevih in traja do jutra, v celoti onemogočen dostop do določenih spletnih strani, elektronske pošte in komunikacijskih aplikacij, kot sta na primer WhatsApp in Viber.

"Tistim, ki načrtujejo pot v Iran, priporočamo preveritev aktualnih razmer v kraju nameravanega bivanja ter trezen razmislek o tem, da morda potovanje odložijo na primernejši termin," so dodali na zunanjem ministrstvu.

Iran je prizorišče množičnih protestov vse od 16. septembra, ko je 22-letna Kurdinja Mahsa Amini umrla v policijskem pridržanju - tri dni po tem, ko jo je v Teheranu aretirala moralna policija zaradi domnevno neprimernega nošenja naglavne rute hidžab. Aktivisti trdijo, da je umrla zaradi udarcev, policija pa zavrača krivdo za njeno smrt.