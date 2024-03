Slovenci finančno nadpovprečno pismeni, a še premalo

Lani objavljeni rezultati raziskave Eurobarometer so pokazali, da je raven finančne pismenosti v EU v povprečju nizka. Najbolj finančno pismeni so prebivalci Nizozemske, Švedske, Danske in – Slovenije. Čeprav se Slovenija v evropskem merilu odreže dobro, je prostora za dvig finančne pismenosti še precej, menijo na Slovenskem zavarovalnem združenju (SZZ) in Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN).

Rezultati lani poleti objavljene raziskave Eurobarometer so pokazali, da ima visoko finančno pismenost, ki zajema finančno znanje in finančno vedenje, le 18 odstotkov državljanov EU, 64 odstotkov jih ima srednjo, preostalih 18 odstotkov pa se s svojim finančnim znanjem in vedenjem ne more pohvaliti.

Med državami EU so precejšnje razlike. Samo v štirih državah članicah EU ima četrtina prebivalcev visoko stopnjo finančne pismenosti; to so Nizozemska, Švedska, Danska in Slovenija.

Finančno manj izobražene skupine

Med skupinami, ki so v povprečju finančno manj pismene, so po navedbah Evropske komisije zlasti ženske, mladi, osebe z nižjimi dohodki in tisti z nižjo stopnjo izobrazbe. Finančno pismenost je treba okrepiti, saj je ta v središču finančne blaginje ljudi. V okviru tega je komisija v začetku leta 2022 razvila tudi okvir za večjo finančno usposobljenost odraslih, cilj katerega je izboljšati finančne veščine posameznikov na področju osebnih financ.

Trenutno obeležujemo teden finančnega opismenjevanja, v okviru katerega SZZ in AZN z izobraževalnimi in uporabnimi informacijami prek svojih spletnih strani nagovarjata najširšo javnost. Ljudi želita informirati glede oblik varčevanj, vlaganj, različnih zavarovanj in načrtovanja finančno varne prihodnosti.