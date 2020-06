Slabo vreme se bo nadaljevalo do sredine tedna #animacija

Danes bo oblačno, pogosto bo deževalo, vmes bodo tudi nevihte. Predvsem na zahodu bodo krajevno mogoči močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, poročajo na agenciji za okolje (Arso).

Foto: Arso

Reke v zahodni in osrednji Sloveniji večinoma počasi naraščajo, nekoliko izraziteje pa sta narasli reki Vipava in Ljubljanica. V tem delu države je vodnatost rek velika, medtem ko je na severu države srednja ter na vzhodu in severovzhodu mala. Danes in jutri bodo reke v večjem delu države še naraščale, ustaljeno vodnatost pa bodo ohranjale reke v severovzhodni Sloveniji.Danes popoldan in v noči na torek lahko močneje narastejo reke v zahodni in jugozahodni Sloveniji. Mogoča so tudi razlivanja rek in hudourniških vodotokov na izpostavljenih območjih. V sredo bodo še počasi naraščale reke Ljubljanica, Krka in Mura. Ob nevihtah z nalivi bodo lahko hitreje narasli posamezni hudourniški vodotoki, piše na uradni strani agencije za okolje.