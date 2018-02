Grad Brdo: že pol leta so brez tople vode, ljudje so tukaj omedlevali #video

Grad Brdo je tik pred obnovo. Zaradi dotrajane kanalizacije, slabega ogrevanja in prezračevanja je zaprt že zadnje tri tedne. Najprej bodo za 3,6 milijona evrov obnovili grad, naslednje leto za 26 milijonov evrov še bližnji hotel. Da bo lahko ob slovenskem predsedovanju EU čez tri leta vsaj kulisa za visoke goste popolna. Kaj natanko bodo obnovili, je danes na terenu preverila ekipa Planet TV. Zdaj pripravljajo prostore, ki jih bodo obnavljali. Večino opreme so že odnesli iz objekta.

Video: Planet TV

Grad Brdo od zunaj kazijo črni madeži - to povzroča kanalizacija - že več kot pol leta so brez tople vode. Sobe v gradu samevajo. Nekaj pohištva in večina okrasja je že na hrambi. Slike čakajo na restavratorje, da jih ne bi med prevozom poškodovali.

V kongresni dvorani, kjer se običajno največ dogaja, so težave največje. "Precej pogosto se nam dogaja, da je ljudem slabo in tudi omedlevali so že," je pojasnil Franco Jagodic iz protokolarnih storitev Slovenije.

Zgolj eno prezračevanje je šibko, staro je več kot 50 let. Ponekod pušča voda, kar se vidi na parketu.

V gradu sta se leta 2001 srečala tudi ameriški in ruski predsednik George W. Bush in Vladimir Putin. Foto: Planet TV

Skupaj s hotelom skoraj 30 milijonov evrov

Temelj prenove bo zagotoviti ogrevanje in prezračevanje po vsem gradu. Na južni strani smo vstopili v zlati salon, v katerem predsednik običajno klepeta z gosti. V poletni vročini so ga hladili že dva dni pred napovedanim obiskom. Ob predvideni obnovi vodovoda in kanalizacije bo treba zamenjati cevi v šestih kopalnicah, čeprav se v njih že več let nihče ni prhal. V načrtu je še prenova terase. Talne plošče so odstopile, veliko je počenih.

Najprej bodo za 3,6 milijona evrov obnovili grad, prihodnje leto za 26 milijonov evrov še bližnji hotel. Čez en mesec bo na gradu spet več življenja: za prihodnjih 10 mesecev ga bodo zavzeli gradbinci, ki naj bi poskrbeli, da bo prenova odlična, nova pa ne bo potrebna prihodnjega pol stoletja.