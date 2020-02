Skupna vaja slovenske in ameriške vojske ni šla po načrtih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Počku so že šesto leto zapored pripravili usposabljanje 260 naših in 280 ameriških vojakov. Letos usposabljanje prvič izvajajo integrirano, kar pomeni, da sta v vse naloge vključeni obe vojski.

Usposabljanje, imenovano Lipicanec, se izvaja za pripadnike Logistične brigade Slovenske vojske in ameriške kopenske vojske, ki je nastanjena v italijanski Vicenzi. Ekipa Planeta se jim je pridružila na eni izmed vaj, kjer so uprizorili napad na konvoj, evakuacijo ranjencev in prvo stopnjo zdravstvene oskrbe.