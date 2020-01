Skrivnostna pljučnica na Kitajskem zahtevala tretjo žrtev

Nova vrsta koronavirusa, ki se je najprej pojavila v Wuhanu v osrednjem delu Kitajske, je sprožila preplah, ker izhaja iz iste skupine kot respiratorni virus sars, za katerim je v letih 2002 in 2003 umrlo skoraj 650 ljudi na Kitajskem in v Hongkongu, še piše STA.

Enajstmilijonski Wuhan je pomembno prometno vozlišče, skozi katero bo med prazniki, ki se začnejo ta teden, potovalo več milijonov ljudi.

Skupno število obolelih 201

Oblasti v Wuhanu so danes sporočile, da je za nenavadno pljučnico umrl tretji bolnik, minuli konec tedna pa so potrdili 136 novih primerov. Skupno število obolelih se je povečalo na 201.

O prvem primeru bolezni medtem poročajo iz Južne Koreje. Gre za 35-letno žensko, ki je priletela iz Wuhana. Južna Koreja je tretja država, v kateri so zabeležili bolezen, pred tem so skupno tri primere potrdili na Tajskem in Japonskem. Vsi trije bolniki so obiskali Wuhan, piše STA.

Foto: Thinkstock

Za zdaj ni bil potrjen še noben primer prenosa virusa s človeka na človeka, vendar so oblasti opozorile, da te možnosti ni mogoče izključiti.

Pljučnica se širi tudi na Kitajskem. O dveh primerih poročajo iz pekinškega okrožja Daxing. Oba bolnika sta bila v Wuhanu, njuno stanje pa je stabilno, poroča STA.

Bolezen naj bi izbruhnila na tržnici

V Shenzhenu na jugu države je od 11. januarja v karanteni 66-letni moški, ki je po obisku pri sorodnikih v Wuhanu dobil vročino, imel pa je še druge simptome bolezni. Tudi njegovo stanje je stabilno. V Shenzhenu je še osem bolnikov na opazovanju.

V izolaciji je tudi pet ljudi v provinci Zhejiang, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Wuhanu so prvi primer skrivnostnega pljučnega obolenja potrdili 31. decembra. Domnevajo, da je bolezen izbruhnila na eni od tamkajšnjih tržnic, na kateri prodajajo ribe in divjačino, vendar nekateri bolniki po navedbah zdravstvenih oblasti niso bili nikoli tam, še piše STA.