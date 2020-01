Nov primer ošpic v Sloveniji

V prvih 14 dneh letošnjega leta so zabeležili pet novih primerov ošpic pri odraslih osebah v Sloveniji, sporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje. Vsi primeri so povezani z izbruhom v kranjski regiji, ki se je začel novembra lani.

V vsem lanskem letu je NIJZ zabeležil 48 primerov ošpic pri Slovencih in dveh tujcih. Med njimi je sedem otrok, pet jih je v starostni skupini od 15 do 24 let, preostali pa so odrasli.

Deloma je šlo za vnesene primere ter nekaj sekundarnih (10) in terciarnih primerov (15), pa tudi tri kvartarne primere. Med zbolelimi jih je bilo 13 cepljenih z dvema odmerkoma, dva z enim odmerkom, devet je bilo necepljenih, za prestale zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam.