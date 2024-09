Skrite pasti pri nakupu sončnih elektrarn: na kaj je treba biti še posebej pozoren?

V času, ko energetska draginja in naraščajoči okoljski standardi postavljajo podjetja in posameznike pred ključne odločitve, je investiranje v obnovljive vire energije postalo nujnost, ne izbira. Sončne elektrarne, ki so še pred nekaj leti veljale za tehnološko napreden luksuz, so zdaj dostopna in smiselna rešitev za vsakogar, ki želi zmanjšati stroške energije, postati samooskrben in prispevati k čistejši prihodnosti. V razmahu azijskih proizvajalcev, ki stavijo na masovno proizvodnjo solarnih modulov in nižanje stroškov zaradi dobičkonosnosti, pogosto spregledamo pomen kakovostnih materialov in natančnosti proizvodnje. Praksa je pokazala, da so tisti, ki so pri izbiri modulov za svojo sončno elektrarno postavljali ceno pred kakovost, na koncu plačali najdražje – zaradi hitrejše degradacije modulov, slabše učinkovitosti, višjih stroškov vzdrževanja in pogostejših poškodb.

Ključne razlike med solarnimi moduli se pokažejo pri njihovem delovanju in življenjski dobi. Foto: BISOL Group

Na trgu trenutno vlada zmeda med kupci glede tega, katere module kupiti in kateremu ponudniku zaupati postavitev sončne elektrarne, saj smo v zadnjem času izpostavljeni različnim vremenskim izzivom, ko pridejo razlike v kakovosti modulov še posebej do izraza. Zato je ključnega pomena, da pri izbiri sončne elektrarne razumete pomembne dejavnike ter izberete izkušenega in zanesljivega ponudnika, ki zagotavlja, da bo vaša elektrarna dobro delovala več desetletij in bo kos tudi zahtevnejšim vremenskim izzivom.

Za dolgo delovanje in trpežnost vaše sončne elektrarne je ključna izbira ustreznega ponudnika

Tukaj nastopi BISOL, slovenski pionir na področju solarne industrije in največji evropski proizvajalec solarnih modulov, ki postavlja nove standarde kakovosti in inovacij v solarni tehnologiji. Z dvema desetletjema prisotnosti na trgu, prestižnimi nagradami na različnih trgih (Top Brand Award) in številnimi mednarodnimi certfikati BISOL dokazuje svojo zanesljivost in trajnost v tej hitro razvijajoči se panogi. Le redki proizvajalci lahko pokažejo referenčne projekte, kjer sončne elektrarne še po več kot 20 letih delujejo brezhibno in prinašajo nadpovprečne donose. Zato ni naključje, da se gospodinjstva in podjetja v več kot sto državah sveta odločajo za sončne elektrarne BISOL.

Slovenski solarni moduli BISOL Spectrum na zasebnem liceju FANB v Monaku, ki ga obiskujeta tudi otroka monaškega princa Alberta. Luksuzne zgradbe, ki se ponašajo z bogato zgodovino in prestižem, se odločajo za najzanesljivejše solarne module, saj je kakovost ključna za ohranjanje njihove vrednosti in trajnostne prihodnosti. Foto: BISOL Group

Ko izbirate ponudnika za svojo sončno elektrarno, je pomembno, da ste pozorni na tveganja, povezana z njihovim časom prisotnosti na trgu. Nekateri ponudniki se namreč sčasoma lahko umaknejo ali prenehajo z delovanjem, kar lahko predstavlja velik izziv pri uveljavljanju jamstev in pridobivanju podpore v primeru morebitnih težav. Zato je pomembno, da pred odločitvijo preverite zgodovino in ugled proizvajalca, saj mlajša podjetja ali tista z negotovim finančnim stanjem morda ne bodo sposobna izpolniti svojih dolgoročnih jamstvenih obveznosti.

BISOL vam kot domači proizvajalec že več kot 20 let zagotavlja vse potrebne storitve na enem mestu, kar pomeni enostavno uveljavljanje pravic in zanesljivo podporo skozi celotno življenjsko dobo vaše sončne elektrarne.

Foto: BISOL Group

" " Solarni moduli BISOL se ponašajo z rekordno nizkim deležem reklamacij, ki je le 0,01 odstotka oziroma kar desetkrat nižji kot v avtomobilski industriji. V dvajsetih letih delovanja BISOL ni zabeležil niti enega primera reklamacije zaradi vdora vlage ali delaminacije.

Na kaj morate biti pri nakupu še posebej pozorni, da se izognete napakam tistih, ki so že postavili sončne elektrarne, a so se te kasneje izkazale za manj zanesljive in vzdržljive?

Solarni moduli so si na prvi pogled precej podobni, vendar so lahko razlike v kakovosti uporabljenih materialov in izdelave zelo velike. Zato se kupci pogosto zanašajo na strokovno mnenje ponudnika, ki pa žal ni nujno vedno najizkušenejši ali najobjektivnejši. Razlike se pokažejo šele kasneje.

Primer toče v Sloveniji, ki je poškodovala sončne elektrarne, lepo ponazarja, kako pomembna je izbira kakovostnih modulov. Toča je razkrila razlike v odpornosti in vzdržljivosti med različnimi znamkami.

Medtem ko so sončne elektrarne z visokokakovostnimi moduli BISOL uspešno prestale močne vremenske razmere, so se nekateri drugi moduli izkazali za precej manj odporne, kar je mnogim povzročilo velike škodo in finančne izgube. Pomembno je tudi vedeti, da niso vsi moduli primerni za vse regije. Zato je izbira ustreznih modulov glede na specifične pogoje na vaši lokaciji izjemno pomembna.

Slovenski solarni moduli BISOL skrbijo za napajanje prve brezogljične polarne raziskovalne postaje Princess Elisabeth Antarctica. Zaradi svoje izjemne trpežnosti zanesljivo delujejo tudi v ekstremnih vremenskih razmerah na Antarktiki. Foto: BISOL Group

Moduli z debelejšim steklom so odporni na točo, kar je ena od ključnih prednosti BISOL modulov

BISOL moduli so zasnovani in izdelani v Sloveniji, kar pomeni, da ustrezajo najvišjim evropskim standardom kakovosti in so opremljeni s kaljenim steklom debeline 3,2 milimetra, kar se razlikuje od modulov azijskih proizvajalcev, ki izdelujejo solarne module tipa steklo-steklo (glass-glass), kjer debelina stekla meri do 1,2 milimetra, zaradi česar takšen modul ni odporen na točo. Proces kaljenja stekla debelin pod dva milimetra je praktično nemogoč, zato številni proizvajalci navajajo, da gre za delno kaljeno steklo. Pri tanjšem steklu se tako poveča tveganje za poškodbe in se izrazito skrajša življenjska doba modula. Ob udarcih obstaja velika verjetnost poškodb sončnih celic. Modul z razbitim steklom je treba zamenjati, četudi še deluje, saj ni več varen za uporabo.

Pomen standardov in testiranj za zaščito pred ekstremnimi vremenskimi razmerami

Prepričajte se, da so solarni moduli certificirani po mednarodnih standardih (npr. IEC 61215, IEC 61730 …). Ti standardi zagotavljajo, da so moduli prestali stroge teste varnosti, kakovosti in zmogljivosti.

Preizkus na točo se izvaja po standardu IEC 61215 in vključuje simulacijo udarcev toče različnih velikosti in hitrosti. Toča je običajno velikosti ledenih kroglic s premerom deset milimetrov. Pomembno je testiranje preko določil standardov, kot to počnejo v podjetju BISOL. Testi so izvedeni z ledenimi kroglicami premera 25 milimetrov, hitrosti 23 metrov na sekundo oziroma 83 kilometrov na uro. Ta preizkus dokazuje njihovo izjemno odpornost proti udarcem toče in zagotavlja, da so moduli pripravljeni tudi na ekstremnejše vremenske razmere. V kolikor hudi vremenski ekstremi presegajo produktne specifikacije, je smiselno uveljavljati zavarovanje.

"BISOL je bil priča poškodbam solarnih modulov zgolj v ekstremnih pogojih, ki jih s testiranjem ni mogoče predvideti. V takšnih primerih pri podjetju BISOL s svojo strokovno ekipo in specializirano opremo izvedejo meritve ter na podlagi ključnih rezultatov zamenjajo modul z novim. Stranke podjetja BISOL imajo posebno prednost, saj jim kot lokalni proizvajalec nudi hitrejši in enostavnejši reklamacijski postopek ter vso potrebno pomoč."

Kaj vse morajo razkrivati jamstva modulov?

Proizvajalci pogosto ponujajo dolga jamstva, vendar je treba natančno preveriti, kaj ta jamstva dejansko pokrivajo. Jamstvo mora vključevati ne le napake v izdelavi, ampak tudi učinkovitost modula skozi določeno obdobje. Pomembno je preveriti, kako je jamstvo strukturirano in ali proizvajalec resnično stoji za svojimi obljubami.

BISOL razvil prvi solarni modul na svetu, ki zagotavlja 25 letno jamstvo za stoodstotno izhodno moč in ničelno degradacijo

Paradni konj podjetja BISOL Group je BISOL Supreme™, prvi modul na svetu, ki zagotavlja 25-letno jamstvo za stoodstotno izhodno moč in ničelno degradacijo. Medtem ko nekateri proizvajalci obljubljajo tudi do 30 let jamstva, so precej manj zgovorni glede jamstva za izhodno moč svojih modulov, na kar kupci pogosto niso pozorni. Takšne skrite pasti lahko privedejo do neprijetnih presenečenj.

Foto: BISOL Group

Kakovost materialov in strog nadzor nad proizvodnim procesom sta temeljna

Ko razmišljate o investiciji v sončno elektrarno, je ključnega pomena razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na njeno življenjsko dobo. Kakovost materialov in izdelave je na prvem mestu – moduli iz vrhunskih materialov bodo bistveno odpornejši na vremenske vplive.

Okoljski pogoji, kot so visoke temperature, vlaga, UV-sevanje, ekstremni vremenski pojavi in mehanske obremenitve zaradi vetrov in snega, lahko pospešijo degradacijo modulov in vplivajo na njihovo vzdržljivost. Kakovost solarnih modulov pa ni odvisna zgolj od uporabljenih materialov, temveč tudi od natančnega in zanesljivega proizvodnega procesa. Medtem ko se številni proizvajalci po svetu zatekajo k vprašljivim praksam za znižanje proizvodnih stroškov – kar pogosto na prvi pogled ni videti – BISOL vseskozi ohranja visok standard kakovosti.

BISOL izbran za Top Brand na kar petih evropskih trgih Kakovost solarnih modulov BISOL je stalno preverjena skozi več kot 20 različnih testiranj in neodvisnih pregledov kupcev ter potrjena s številnimi mednarodnimi in za posamezne države specifičnimi certifikati. Potrjujejo pa jo tudi kupci in inštalaterji. BISOL Group je namreč med prejemniki prestižnega znaka Top Brand na kar petih evropskih trgih − v Sloveniji, Belgiji, Franciji, Avstriji in Italiji.

Certifikati niso dovolj – preverite, ali proizvajalec zagotavlja stalen nadzor tudi po certificiranju

Certificiranje solarnih modulov je pomembno, a samo po sebi ne zagotavlja dosledne kakovosti, saj certifikati običajno potrjujejo le vzorec modulov, ne pa celotne proizvodnje. Čeprav večina proizvajalcev pridobi certifikate, ni nobenega nadzora nad tem, kako dosledni so procesi tekom redne proizvodnje. Zato se prepričajte, ali proizvajalec izvaja strog nadzor nad celotnim proizvodnim procesom. BISOL nudi vsem potencialnim kupcem brezplačen ogled proizvodnje, kjer se lahko sami prepričajo o stoodstotni sledljivosti za vrhunsko kakovost izdelkov. Sledenje najstrožjim merilom kakovosti pri proizvodnji solarnih modulov omogoča popolno sledljivost vseh korakov proizvodnje. S preprostim skeniranjem QR-kode je mogoče dostopati do vseh ključnih podatkov o modulu – od informacij o uporabljenih materialih in rezultatov podrobnejših meritev do informacij o osebah, ki so bile udeležene v proizvodnem procesu, in še številnih drugih podrobnosti o izdelku.

Foto: BISOL Group

Slovenska kakovost, ki navdušuje svet: od vizije do tehnološko dovršene proizvodnje, podprte z umetno inteligenco in robotiko

Od skromnih začetkov v Latkovi vasi v Preboldu do največjega evropskega proizvajalca fotovoltaičnih modulov v tej izredno konkurenčni panogi je BISOL dokaz, da lahko domača kakovost in inovativnost postavljata globalne standarde, na kar smo lahko Slovenci še posebej ponosni.

Sončna elektrarna je varna naložba: solarni modul ni vir požara, ključna je inštalacija izkušenih strokovnjakov

Sončna elektrarna je zanesljiva in varna naložba, zato so skrbi glede požara popolnoma odveč, saj solarni modul običajno ni vir požara. Ključ do varnosti je strokovna in pravilna inštalacija. Na trgu so se v razmahu ponudnikov sončnih elektrarn žal pojavili tudi povsem neizkušeni in nekvalificirani inštalaterji, kar lahko povzroči napake pri postavitvi. Te skrbi so odveč, če izberete izkušenega izvajalca. BISOL kot ugleden proizvajalec solarnih modulov s svojo ekipo strokovnjakov in mrežo preverjenih ter izkušenih inštalaterjev zagotavlja brezhibno namestitev sončne elektrarne, ki vam bo zanesljivo služila več desetletij.

