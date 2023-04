Škofje v velikonočni poslanici: Velika noč je najlepši in največji praznik človeštva

"Bog ne odpravlja trpljenja in smrti, obsije pa z lučjo ti dve skrivnosti človeškega bivanja. Ta luč je njegov klic in obljuba, da bo z nami vse dni do konca sveta," so v velikonočni poslanici zapisali slovenske Katoliške cerkve.

Škofje Katoliške cerkve v Sloveniji so v poslanici ob velikonočnih praznikih poudarili, da je velika noč "najlepši in največji praznik človeštva". Vsem so zaželeli vesele praznike. "Posebej naj veselje velikonočnega praznika okrepi vse ostarele, bolne in osamljene, vse begunce in nemočne ter vse, ki so daleč," so zapisali.

Velika noč je po navedbah škofov "najlepši in največji praznik človeštva, praznik zmage življenja nad smrtjo, praznik velike noči".

Spomnili so, da je Jezus svoje učence pri zadnji večerji povabil, da jih bo po vstajenju pričakal na gori v Galileji, kjer se jim bodo odprle oči, da bodo lahko videli dlje in spoznali pomen dogodkov, ki so se zgodili ob veliki noči.

"Pot na goro in spust z nje je podoba človeškega življenja. Pomaga nam razumeti velikonočno skrivnost. Bog ne odpravlja trpljenja in smrti, obsije pa z lučjo ti dve skrivnosti človeškega bivanja. Ta luč je njegov klic in obljuba, da bo z nami vse dni do konca sveta. Vendar ne v obliki sile in moči, pred katero bi moral človek trepetati, ampak v podobi bližine in lepote, v kateri se človek počuti ljubljen in varen," so poudarili.

Z vstopom božjega Sina v človeško smrt sta po navedbah škofov tudi smrt in trpljenje postala del poti iz starega v novo, iz človeškega v božje. Po tej poti ne hodimo sami, ampak v tesni navezi z njim, ki pozna pot in gleda cilj, so zapisali.