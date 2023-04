Pripravite velikonočno pojedino kot pravi chef: meni s tremi zvezdicami

Oglasno sporočilo

Nekaj posebnega za začetek

Vrhunsko pojedino otvorite s hladno in / ali toplo predjedjo.

Ponudite lahko namaz s prekajeno postrvjo in z olivami SPAR Premium chefa Uroša Fakuča. Navdušeni boste tudi nad ravioli s šparglji SPAR Premium chefa Fakuča ter pirinimi ravioli s tartufi SPAR Premium chefa Fakuča, ki so pripravljeni iz slovenske pirine moke, popoln okus pa jim dajejo koščki gomolja črnega tartufa in albuminska skuta.

Nekaj novega

Na Sparovih policah vas čakata dve novosti - ročno izdelani suhi kobasi iz slovenskega mesa, pripravljeni po recepturi Michelinovega chefa Uroša Fakuča. Vsaka se lahko pohvali s svojim edinstvenim okusom ter oznako Odlična kakovost*. Poskusite obe!

SPAR Premium suha klobasa z orehi

Chef Uroš Fakuč je pri snovanju izvrstne suhe klobase odličnemu slovenskemu svinjskemu in govejemu mesu primešal aromatična orehova jedrca. Vsebnost slednjih v klobasi je kar 8-odstotna, kar ji zagotavlja posebno hrustljavost in oreškast okus. Govedina prihaja od rejcev z območja Tolmina. Klobasa je izdelana ročno, po tradicionalni metodi sušenja in zorenja, njeno pristnost pa izraža tudi značilna žlahtna plesen, ki je pri tej suhomesni specialiteti znak kakovosti.

SPAR Premium suha klobasa z brinom

Ročno izdelana suha klobasa vsebuje skrbno odmerjeno mešanico govejega mesa s Tolminskega in slovenske svinjine. Izdelana je po tradicionalnem postopku, klasično sušena in ravno prav zorjena, kar potrjuje nežen prš plemenite plesni na ovoju. Edinstven okus tej imenitni suhomesnati dobroti daje dodano olje brinovih jagod, ki razvije lahkotno aromo lesa in zelišč.

Le najboljši kosi mesa

Na praznično obloženi mizi ne sme manjkati kakovosten kos mesa, zato izberite le najboljše.

Poskusite marinirano svinjsko kračo SPAR Premium chefa Štefelina. Odlična je tudi telečja pečenka SPAR Premium chefa Štefelina, ki je polnjena z jurčki in domačo dimljeno slanino. Postrežete jo z omako iz telečjega fonda SPAR Premium chefa Štefelina, ki je dodana pakiranju. Navdušila vas bodo tudi SPAR Premium marinirana svinjska rebra v BBQ omaki chefa Vračka. Vse tri mesne dobrote so pripravljene po posebnem postopku sous vide, pri katerem se meso počasi kuha v vakuumu, zaradi česar ohranja aromo, teksturo in mehkobo.

Izbrane sladice

Meni zaključite z izvrstnim posladkom – pito SPAR Premium chefa Gregorja Vračka. Čokoladna s figami v refošku, jabolčna z orehi ali cheesecake z breskvijo - verjetno se boste težko odločili za le en okus. Lahko pa poskusite kar vse tri.

Navdušila vas bo tudi SPAR Premium šefova torta lešnik-cappuccino chefa Fakuča, ki ji je za popoln okus dodal makrone slovenskega dobavitelja. Torto za vas pripravljajo mojstri v Slaščičarni SPAR. Uživajte v polnem okusu lešnika in cappuccina.

Praznični brunch

Svoje najdražje lahko povabite tudi na tako imenovani brunch oziroma pozno dopoldanski obrok namesto zajtrka in kosila. Kaj pripraviti? Odlična ideja so slane pite različnih okusov.

Poskusite quiche SPAR Premium chefa Gregorja Vračka. Izbirate lahko med tremi okusi: quiche s piščancem in papriko, quiche z dimljeno postrvjo in špinačo ter quiche z zelenjavo in šampinjoni.

Izdelke SPAR Premium Michelinovih chefov zdaj dobite po ugodnejših cenah. Oglejte si Sparov aktualni letak. Izvirne recepte Michelinovih chefov pa lahko najdete tukaj. Dober tek!

Izbrani izdelki iz linije SPAR Premium so narejeni v sodelovanju s tremi slovenskimi chefi z Michelinovo zvezdico. Chefi Gregor Vračko, Uroš Štefelin in Uroš Fakuč sodelujejo s Sparovim razvojnim oddelkom in številnimi slovenskimi dobavitelji. Rezultat so ekskluzivni, zanimivi in trendovski izdelki, s pomočjo katerih boste lahko vsak obrok naredili poseben.

*Preverjeno na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Naročnik oglasnega sporočila je Spar.