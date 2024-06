Sklep o priznanju Palestine objavljen v uradnem listu

V uradnem listu je bil danes objavljen sklep o priznanju neodvisnosti in suverenosti Palestine, ki ga je državni zbor sprejel v torek na izredni seji. Slovenija je s tem postala 147. članica Združenih narodov, ki je priznala Palestino.

Državni zbor je v torek na izredni seji podprl sklep vlade o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države. Za priznanje je glasovalo 52 od 53 navzočih poslancev, nihče ni bil proti. Opozicija je izredno sejo DZ obstruirala.

Postopke v povezavi s priznanjem Palestine v DZ so sicer zaznamovali zapleti, potem ko je največja opozicijska stranka SDS v ponedeljek vložila pobudo za posvetovalni referendum glede priznanja, jo v torek tik pred sejo umaknila, nato pa jo med sejo znova vložila.

Koalicija je SDS očitala, da s takšnimi manevri skuša onemogočati odločanje o priznanju Palestine, v SDS pa so koalicijo in predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič obtožili kršenja poslovnika DZ. Opozarjali so, da bi zaradi pobude za referendum lahko DZ po zakoniti poti o priznanju Palestine glasoval šele po 30 dneh.

Postopke za priznanje Palestine je Slovenija sicer začela 9. maja, vlada pa je nato s postopkom nekoliko pohitela kljub prvotni napovedi, da bo sklep o priznanju v DZ poslala do 13. junija. Z današnjo objavo v uradnem listu je Slovenija dokončno priznala Palestino kot neodvisno in suvereno državo.